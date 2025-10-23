Offene Tauschschränke, Baum-Patenschaften oder neue Fahrradstraßen – die Ideen, die im Zuge des Wiener Klimateams eingereicht wurden, sind durchaus kreativ. Und Beleg dafür, dass die Bewohner:in­nen der Josefstadt gerne für ein besseres Klima im Bezirk sorgen möchten. „Die Josefstädter:innen haben eindrucksvoll gezeigt, wie sehr ihnen Klimaschutz am Herzen liegt“, freut sich auch Bezirksvorsteher Martin Fabisch über das rege Engagement und die vielen Vorschläge. „Ich bin gespannt, wie sich die Ideen in den nächsten Phasen weiterentwickeln werden.“

So geht’s weiter!

Phase 2 des Beteiligungsprojekts startet nämlich bereits im November. Nachdem alle Einreichungen auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft wurden, wird es eine öffentliche Ideen-Ausstellung geben – hier treffen die Bewohner:innen auf ein Expert:innen-Team, um die besten Ideen weiterzuentwickeln.

Konkret wird es dann ab dem Frühjahr 2026: In Projekt-Werkstätten bekommen die ausgewählten Vorschläge ihren letzten Schliff – welche Projekte schließlich realisiert werden, entscheidet im Frühsommer eine repräsentativ geloste Bürger:innen-Jury. Umgesetzt werden die Projekte schließlich innerhalb von drei Jahren.