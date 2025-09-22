Noch bis zum 10. Oktober können die Penzinger und die Josefstädter ihre Klima-Ideen für ihre Heimatbezirke einbringen. Auch eigene Klimateam-Foren sind vorgesehen.

Der Klimateam-Tross zieht weiter, macht diesmal in Penzing und in der Josefstadt Station. Noch bis zum Freitag, 10. Oktober, können Ideen eingebracht werden, die sich auf ­erneuerbare Energien, klima­freund­liche Mobilität, Kreislaufwirtschaft und einen klimafitten Stadtraum beziehen.

Alle Ideen willkommen

Alles ist möglich. „Egal, wie klein oder groß die Idee ist und ob allein oder in der Gruppe – jede Idee, die das Klima und die Lebensqualität im Bezirk besser macht, ist willkommen“, so Stadtrat ­Jürgen Czernohorszky. Auch die Penzinger Bezirkschefin Michaela Schüchner ist gespannt: „Ich freue mich auf die vielfältigen Ideen und Vorschläge!“ Genauso geht es ihrem Josefstädter Amtskollegen Martin Fabisch.

Eigene Klimateam-Foren

Angeboten werden sogar eigene Klimateam-­Foren in den betroffenen zwei Bezirken:

– Mittwoch,1. Oktober, 18 – 20 Uhr, Festsaal der Bezirksvorstehung, Hütteldorfer Straße 188, 1140 Wien.

– Mittwoch, 8. Oktober, 18 – 20 Uhr, Sitzungssaal der Bezirksvorstehung, Schlesingerplatz 4, 1080 Wien.

Alle Einreichungen sind bis 10. Oktober online möglich: ­Klimateams