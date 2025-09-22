Noch bis zum 10. Oktober können die Penzinger und die Josefstädter ihre Klima-Ideen für ihre Heimatbezirke einbringen. Auch eigene Klimateam-Foren sind vorgesehen.
Der Klimateam-Tross zieht weiter, macht diesmal in Penzing und in der Josefstadt Station. Noch bis zum Freitag, 10. Oktober, können Ideen eingebracht werden, die sich auf erneuerbare Energien, klimafreundliche Mobilität, Kreislaufwirtschaft und einen klimafitten Stadtraum beziehen.
Alle Ideen willkommen
Alles ist möglich. „Egal, wie klein oder groß die Idee ist und ob allein oder in der Gruppe – jede Idee, die das Klima und die Lebensqualität im Bezirk besser macht, ist willkommen“, so Stadtrat Jürgen Czernohorszky. Auch die Penzinger Bezirkschefin Michaela Schüchner ist gespannt: „Ich freue mich auf die vielfältigen Ideen und Vorschläge!“ Genauso geht es ihrem Josefstädter Amtskollegen Martin Fabisch.
Eigene Klimateam-Foren
Angeboten werden sogar eigene Klimateam-Foren in den betroffenen zwei Bezirken:
– Mittwoch,1. Oktober, 18 – 20 Uhr, Festsaal der Bezirksvorstehung, Hütteldorfer Straße 188, 1140 Wien.
– Mittwoch, 8. Oktober, 18 – 20 Uhr, Sitzungssaal der Bezirksvorstehung, Schlesingerplatz 4, 1080 Wien.
Alle Einreichungen sind bis 10. Oktober online möglich: Klimateams