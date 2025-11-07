Der Duft von Zimt, Glühwein und frisch gebackenen Keksen: Weihnachten in Wien ist unvergleichlich. Laut dem US-Nachrichtensender CNN ist die österreichische Hauptstadt die unangefochtene Weihnachtshauptstadt der Welt. Mit 14 Märkten, über 900 Ständen, kulturellen Highlights und nachhaltigen Initiativen zeigt Wien, wie Tradition, Genuss und Umweltbewusstsein harmonisch zusammenpassen.

Herz der globalen Weihnachtskultur

CNN hebt hervor, dass Wiens Adventtradition auf das Jahr 1298 zurückgeht – damals öffnete der erste dokumentierte Dezembermarkt seine Tore. Der Christkindlmarkt am Rathausplatz verbindet dieses historische Erbe mit modernem Flair. 96 liebevoll dekorierte Stände, der berühmte Herzerlbaum, der Eistraum mit funkelnden Schlittschuhpfaden und ein prächtig geschmückter Weihnachtsbaum machen jeden Besuch unvergesslich. Bürgermeister Michael Ludwig freut sich über die Anerkennung: „Wien ist nicht nur die lebenswerteste Stadt der Welt, sondern auch das Herz der europäischen Weihnachtstradition.“

Vielfalt und Kultur für Groß und Klein

In Wien gibt es 14 offizielle Weihnachtsmärkte mit insgesamt 911 Verkaufsständen, davon 180 für kulinarische Genüsse. Neben dem Rathausplatz lockt etwa die Marx Halle mit 186 Ständen als größter Adventmarkt der Stadt. Kulturfreunde dürfen sich auf das 43. Internationale Adventsingen im Rathaus freuen. Über 85 Chöre aus aller Welt verzaubern die Besucher an jedem Adventwochenende mit klassischen und internationalen Weihnachtsliedern. Ein besonderes Erlebnis für Familien ist die Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten. Hier verschmelzen Gartenkunst, über 50 Verkaufsstände und ein liebevolles Kinderprogramm zu einem winterlichen Erlebnis.

Ökobewusste Weihnachtsfreuden

Wien zeigt, dass festliche Tradition und Umweltschutz gut zusammenpassen. Jährlich werden rund 130.000 Christbäume nach den Feiertagen an öffentlichen Sammelstellen abgegeben und zu klimaneutraler Energie verarbeitet – genug Strom für 1.200 Haushalte und Fernwärme für 2.200 Haushalte für einen Monat. Damit beweist die Stadt, dass Weihnachtszauber und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind, sondern Hand in Hand gehen.

Eine Übersicht aktueller Advent-, Weihnachts- und Christkindlmärkte in Wien findet man unter: www.wien.gv.at/freizeit/weihnachtsmaerkte