Nur wenige Schritte von der Mariahilfer Straße entfernt bietet der „Klub+ All in Neubau“ künftig Raum für Begegnungen aller Altersgruppen. „Hier entsteht ein Ort des generationsübergreifenden Miteinanders – offen, inklusiv und barrierefrei“, betont Mag. Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Kooperationen mit dem benachbarten Kindergarten – etwa gemeinsames Singen oder Basteln – sollen das Haus zusätzlich beleben.
Bewegung, Kreativität & Mode: Programm für jedes Alter
Einer der Schwerpunkte des neuen Klubs liegt auf der Förderung körperlicher Mobilität. Ab Jänner 2026 stehen Tanz- und Gymnastikstunden im hauseigenen Sportsaal am Programm. Kreativ wird es beim beliebten Mode-Upcycling-Projekt „Fashion Reloaded“, das nun im kreativen Neubau seine neue Heimat gefunden hat. Unter fachkundiger Anleitung können Besucher*innen alten Kleidungsstücken neues Leben einhauchen – inklusive optionalem Laufsteg-Training. Auch künstlerische Workshops sollen künftig Farbe und Leben in die Räume bringen.
Bezirkschef Reiter: „Ein lebendiger Treffpunkt für alle“
Bezirksvorsteher Markus Reiter zeigt sich erfreut über den neuen Standort: „Wir haben einen Treffpunkt für alle Generationen geschaffen, in dem Mitglieder das Fitness- und Kreativ-Angebot aktiv mitgestalten können.“ Besonders in den Sommermonaten wird der klimatisierte Klub als Neubaus erste „Coole Zone“ für angenehm temperierte Auszeiten sorgen. Auch die Einrichtung folgt dem Nachhaltigkeitsgedanken – ausgestattet wurde der Klub mit hochwertigen, gespendeten Möbeln.
„Der Klub+ All in Neubau ist ein Ort, an dem Kinder, Erwachsene und Seniorinnen gemeinsam Zeit verbringen und Neues entdecken können“, ergänzt Madlena Komitova, Leiterin der Pensionistinnenklubs.
Save the Date: Großes Opening Ende Jänner
28.1.2026: Tag der offenen Tür am gesamten Areal
29.1.2026: Offizielle Eröffnungsfeier des Klub+ All in Neubau
Adresse: Neubaugürtel 6A, 1070 Wien
E-Mail: allinneubau@kwp.at
Telefon: 01 313 99 277071
Website: www.dieklubs.at
Öffnungszeiten:
Dezember 2025: Mo–Fr, 12:00–18:00 Uhr
Ab Jänner 2026: Mo–Fr, 09:00–18:00 Uhr