Nur wenige Schritte von der Mariahilfer Straße entfernt bietet der „Klub+ All in Neubau“ künftig Raum für Begegnungen aller Altersgruppen. „Hier entsteht ein Ort des generationsübergreifenden Miteinanders – offen, inklusiv und barrierefrei“, betont Mag. Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Kooperationen mit dem benachbarten Kindergarten – etwa gemeinsames Singen oder Basteln – sollen das Haus zusätzlich beleben.

Bewegung, Kreativität & Mode: Programm für jedes Alter

Einer der Schwerpunkte des neuen Klubs liegt auf der Förderung körperlicher Mobilität. Ab Jänner 2026 stehen Tanz- und Gymnastikstunden im hauseigenen Sportsaal am Programm. Kreativ wird es beim beliebten Mode-Upcycling-Projekt „Fashion Reloaded“, das nun im kreativen Neubau seine neue Heimat gefunden hat. Unter fachkundiger Anleitung können Besucher*innen alten Kleidungsstücken neues Leben einhauchen – inklusive optionalem Laufsteg-Training. Auch künstlerische Workshops sollen künftig Farbe und Leben in die Räume bringen.

Bezirkschef Reiter: „Ein lebendiger Treffpunkt für alle“

Bezirksvorsteher Markus Reiter zeigt sich erfreut über den neuen Standort: „Wir haben einen Treffpunkt für alle Generationen geschaffen, in dem Mitglieder das Fitness- und Kreativ-Angebot aktiv mitgestalten können.“ Besonders in den Sommermonaten wird der klimatisierte Klub als Neubaus erste „Coole Zone“ für angenehm temperierte Auszeiten sorgen. Auch die Einrichtung folgt dem Nachhaltigkeitsgedanken – ausgestattet wurde der Klub mit hochwertigen, gespendeten Möbeln.

„Der Klub+ All in Neubau ist ein Ort, an dem Kinder, Erwachsene und Seniorinnen gemeinsam Zeit verbringen und Neues entdecken können“, ergänzt Madlena Komitova, Leiterin der Pensionistinnenklubs.

Save the Date: Großes Opening Ende Jänner

28.1.2026: Tag der offenen Tür am gesamten Areal

29.1.2026: Offizielle Eröffnungsfeier des Klub+ All in Neubau

Adresse: Neubaugürtel 6A, 1070 Wien

E-Mail: allinneubau@kwp.at

Telefon: 01 313 99 277071

Website: www.dieklubs.at

Öffnungszeiten:

Dezember 2025: Mo–Fr, 12:00–18:00 Uhr

Ab Jänner 2026: Mo–Fr, 09:00–18:00 Uhr