Spatenstich für Klub+ All: Ein Treffpunkt für Jung & Alt

Am 11. April wurde in der Brünner Straße 33 ein bedeutender Grundstein gelegt – wortwörtlich: Mit Musik, guter Laune und prominenter Unterstützung erfolgte der feierliche Spatenstich für den neuen intergenerativen Klub+ All in Wien-Floridsdorf.

In direkter Nähe zum beliebten Schlingermarkt entsteht ein Ort der Begegnung, der weit über einen klassischen Senior*innen-Treff hinausgeht. Bis zur geplanten Eröffnung im Herbst wird das derzeitige Gassenlokal renoviert. Das Ziel: ein vollständig barrierefreier Wohlfühlort mit Tanz- und Gymnastikraum, gemütlichem Café- und Lounge-Bereich sowie einer Kinderecke. Ob Line-Dance, Sitz-Yoga, Qigong oder Vorlesen – das neue Konzept setzt bewusst auf Bewegung, Begegnung und Bildung. Sprach-Cafés runden das Angebot ab.

Ein Treffpunkt mit Herz – und gratis Jause

Wer nach dem Marktbesuch noch Lust auf ein Tratscherl hat, wird hier ebenso fündig wie jene, die nach neuen Freizeitaktivitäten suchen. Tägliche kostenlose Jausen, einladende Räumlichkeiten und regelmäßige Veranstaltungen – von Muttertag bis Weihnachten – machen den Klub zu einem Ort gelebter Gemeinschaft. Konsumzwang? Fehlanzeige.

„Ein Herzensprojekt für Floridsdorf“

Bezirksvorsteher Georg Papai, der das neue Klubschild anbrachte, betonte die gesellschaftliche Bedeutung des Projekts: „Dieses großzügige neue Klublokal soll ältere Menschen einladen, an allen Aktivitäten teilzunehmen, die das Leben in der Pension schöner und bunter machen.“ Besonders stolz zeigt er sich über das Gütesiegel „familienfreundlicher Bezirk“, das durch Projekte wie dieses mit Leben gefüllt wird. Auch Simon Bluma, Geschäftsführer-Stv. der Häuser zum Leben, hob den Mehrwert hervor: „Mit einem Klub für alle Generationen gelingt es uns, die Lebensqualität im Grätzl nachhaltig zu steigern.“

Von 8 Monaten bis 91 Jahren – ein Fest der Vielfalt

Der Spatenstich selbst war bereits ein kleines Volksfest: Musik der Leopoldauer Blasmusik, lachende Kinder, plaudernde Senior*innen – und ein Gemeinschaftsgefühl, das spürbar wurde. Die Altersspanne der Gäste reichte von acht Monaten bis zu 91 Jahren – ein echtes Symbol für das, was der Klub+ All künftig sein möchte: Ein Ort für alle.