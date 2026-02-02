Zahlreiche Besucherinnen nutzten die Gelegenheit, den neuen Treffpunkt kennenzulernen – und das bei Sektempfang, Tanz, kulinarischen Schmankerln und einer charmanten Mini-Modenschau von „Fashion Reloaded powered by Pensionistinnenklubs für die Stadt Wien“. Ein Auftakt, der Lust auf mehr macht.

Raum für Bewegung, Kreativität und Austausch

Auf rund 300 Quadratmetern bietet der Klub Platz für ein vielfältiges Angebot: Von Yoga über kubanischen Tanz bis hin zu kreativen Workshops ist für Bewegung und Inspiration gesorgt. Herzstück ist auch die Werkstatt des Upcycling-Projekts „Fashion Reloaded“, in der aus Altem Neues entsteht. Ergänzt wird das Angebot durch ein Beratungszimmer der Community Nurses, die Senior*innen bei Fragen zu Pflegegeld und sozialen Dienstleistungen unterstützen. Ziel ist es, einen offenen Ort zu schaffen, an dem Gemeinschaft wächst und Begegnung selbstverständlich wird.

Ein Gewinn für das neue Stadtquartier

Der Klub+ All in Neubau ist Teil des neu entstandenen Stadtquartiers am ehemaligen Sophienspital, das leistbaren Wohnraum, Geschäfte, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, einen Kindergarten sowie einen VHS-Standort vereint. Der neue Klub ergänzt dieses Angebot ideal und setzt einen starken Akzent auf generationenübergreifendes Miteinander. Bei der Eröffnung wurde betont, dass hier ein zukunftsweisendes Projekt gelungen ist, das soziale Nachhaltigkeit und lebendige Stadtentwicklung miteinander verbindet.

Offen für alle

Geöffnet ist der Klub+ All in Neubau montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Alle Informationen sowie kommende Veranstaltungen sind im Klubkalender auf www.dieklubs.at und in der kostenlosen die KlubsApp zu finden. Ein Besuch lohnt sich – egal ob jung oder alt.