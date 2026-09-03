Im Praskac Pflanzenland beginnt die Fantasie zu blühen

Im Praskac Pflanzenland in Tulln sprießen am Samstag, 5. September, nicht nur Blumen, sondern auch kreative Ideen.

Von 10 bis 16 Uhr sind Kinder eingeladen, Geschichten, Gedichte und Bilder rund um die bunte Pflanzenwelt zu gestalten.

Fantasie darf aufblühen

Unter dem Motto „Lass Buchstaben fliegen!“ können die jungen Besucher ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Da dürfen Blumen sprechen, Bäume auf Reisen gehen und kleine Käfer zu großen Helden werden. Ob eine kurze Pflanzengeschichte, ein Gedicht oder ein farbenfrohes Bild entsteht, bleibt ganz den Kindern überlassen.

Kinderbuch als Dankeschön

Für jedes kleine Kunstwerk gibt es als Belohnung ein Gratis-Kinderbuch zum Mitnehmen. Die Bücher werden vom echo Medienhaus zur Verfügung gestellt und sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. Dabei zählt nicht das perfekte Ergebnis, sondern vor allem die Freude am Schreiben, Malen und Erfinden.

Einfach vorbeikommen

Die Teilnahme an der Kreativaktion ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder und ihre Begleitpersonen können am Samstag, 5. September 2026, zwischen 10 und 16 Uhr einfach im Praskac Pflanzenland in Tulln vorbeischauen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.