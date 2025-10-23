Unter dem Motto „Klubbing mit Retrocharme“ laden die Pensionist*innenklubs der Stadt Wien zu einem Abend voller Rhythmus, Erinnerungen und Glanz vergangener Zeiten. Aufgelegt werden die größten Hits der 50er-, 60er- und 70er-Jahre – die perfekte Musik, um alte Tanzschritte wieder aufleben zu lassen oder neue auszuprobieren.

Gute Laune garantiert

Am Eingang begrüßt Türsteher-Legende Conny de Beauclair die Gäste höchstpersönlich – stilecht und mit viel Charme. Für die passenden Beats sorgt DJ Chris Chrocodile, der das Publikum mitreißend durch die Jahrzehnte führt. Ein Aperitif zum Start sorgt für sprudelnde Stimmung, danach wird laut Getränkekarte selbst konsumiert.

Tanzfläche für alle Generationen

Beim Klub66 geht es nicht nur ums Tanzen, sondern ums Miteinander. Jung und Alt feiern hier Seite an Seite, begleitet von Taxitänzern, die für Bewegung und gute Laune sorgen. Der Dresscode? Ganz einfach: Hauptsache bequem und mit Spaß an der Sache! Ob Glitzerjacke, Hawaiihemd oder Lieblingspullover – erlaubt ist, was Freude macht.

Ein lautes “Hallo” an die Lebensfreude

Der Klub66 beweist eindrucksvoll: Alter ist nur eine Zahl – und die Tanzfläche gehört allen, die feiern wollen! Also nichts wie hin, wenn die Kult-Disco U4 zum Treffpunkt für alle Generationen wird.

Klub 66: “Klubbing mit Retrocharme”

📅 Wann: Donnerstag, 6. November 2025, Einlass ab 17:00 Uhr

📍 Wo: U4, Schönbrunner Straße 222, 1120 Wien

💸 Eintritt: Frei!