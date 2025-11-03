In Zeiten der Teuerung und der Energiekrise sollten sich viele diesen Termin gleich notieren: Am 19. November von 16 bis 18 Uhr stehen die Experten der Gebietsbetreuung Stadterneuerung in der Haberlgasse 76 zur Verfügung, um das Fachchinesisch der Energierechnung zu übersetzen. Denn Strom- und Gasrechnungen können verwirrend sein – viele Zahlen, viele Begriffe, wenig Klarheit.

Wichtige Aufklärung

“Gemeinsam mit der Verbraucherschlichtung Austria gehen wir Schritt für Schritt durch den Aufbau einer Energierechnung (Jahresabrechnung und Heizkostenabrechnung), erklären Fachbegriffe und zeigen, wie man den eigenen Verbrauch besser einschätzen kann”, so das GB*Stadtteilbüro in Ottakring. Appell: “Bringen Sie ihre eigene Rechnung mit, um gleich ganz konkrete Fragen zu stellen.”

Eintritt ist frei

Es entstehen keinerlei Kosten und es ist keine Anmeldung erforderlich.

Energie-Café: Wie lese ich meine Energierechnung?

19. November, 16–18 Uhr

GB*Stadtteilbüro, Haberlgasse 76, 1160 Wien

GB*Stern