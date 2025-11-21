Rund 100 geladene Gäste tauchten dabei in die Themenwelt „Am Puls der Zeit“ ein – eine Schau, die das Leben im 21. Jahrhundert mit all seinen Herausforderungen, aber auch Chancen, in den Mittelpunkt stellt.

Stress, Tempo & digitale Dauerpräsenz im Fokus

Die Ausstellung widmet sich den Belastungen der modernen Gesellschaft: Leistungsdruck, permanenter Kommunikationsfluss, hoher Stresspegel. Gleichzeitig zeigt sie Wege zu mehr Achtsamkeit, Gesundheit und innerer Stärke auf. Die ästhetisch inszenierten Plastinate – darunter zahlreiche Ganzkörperexponate – machten auf beeindruckende Weise sichtbar, wie unser Lebensstil Körper und Geist formt.

Prominente Stimmen und starke Eindrücke

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur, Sport und Medien. Darunter Kuratorin Dr. Angelina Whalley, Schauspieler Michael Pascher, Moderatorin und Model Kathi Steininger, Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, Stadthallen-Geschäftsführer Thomas Waldner, Veganista-Co-Gründerin Cecilia Havmöller und viele mehr.

„Ein Raum zum Verlangsamen“ – Dr. Angelina Whalley

„Die Ausstellung nimmt die rasante Beschleunigung unseres Alltags unter die Lupe“, betonte Dr. Whalley. „Gerade in einer Umgebung voller digitaler Reize schaffen wir einen Raum, der zum Innehalten einlädt.“

Für Stadthallen-Chef Thomas Waldner passt die Schau perfekt nach Wien: „Die Ausstellung lädt ein, den menschlichen Körper in seiner ganzen Komplexität zu entdecken und schafft einen einzigartigen Zugang zu Wissenschaft und Körperbewusstsein.“

Veganista-Mitgründerin Cecilia Havmöller zeigte sich tief beeindruckt: „Ich habe viel über Gesundheit, Krankheit und Prävention gelernt – unglaublich, was ich heute mitgenommen habe.“

Auch Fotograf Oliver Gast war fasziniert: „Am Anfang war es ungewohnt, in den eigenen Körper hineinzuschauen – aber unglaublich spannend.“

Ein Streifzug durch den Körper des 21. Jahrhunderts

Die neue Edition von KÖRPERWELTEN nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch Organismus, Emotionen und Lebensweise. Sichtbar wird, welche Spuren Stress, Ernährung, Bewegung oder digitale Überlastung im Körper hinterlassen. Gleichzeitig rückt die Schau das wachsende Bedürfnis nach Achtsamkeit und innerer Balance in den Fokus.

Kuratorin Whalley betont: „In einer Welt voller Ablenkungen schenken wir den Besucherinnen und Besuchern einen Moment der Reflexion.“

Ein weltweit einzigartiges Körperspendeprogramm

Alle gezeigten Präparate stammen aus dem Körperspendeprogramm des Instituts für Plastination in Heidelberg. Es ist das einzige seiner Art weltweit, von Ethikern anerkannt und behördlich überwacht. Mehr als 23.000 Menschen haben sich bereits entschlossen, ihren Körper nach dem Tod der Wissenschaft zu widmen.

Ein Ausstellungserlebnis, das nachwirkt

Mit über 57 Millionen Besucherinnen und Besuchern weltweit zählen die KÖRPERWELTEN zu den erfolgreichsten Wissenschaftsausstellungen überhaupt. Auch die Wiener Edition „Am Puls der Zeit“ verbindet Medizin, Kunst und Emotion zu einem Erlebnis, das lange nachhallt – und vielleicht sogar die Sicht auf den eigenen Alltag verändert.

KÖRPWERWELTEN “Am Puls der Zeit”

Wiener Stadthalle – Studio F

Roland-Rainer-Platz 1

1150 Wien

Infos rund um die Ausstellung unter www.koerperwelten.at