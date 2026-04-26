Das Lastkrafttheater reist zu den malerischsten Plätzen Ostösterreichs und spielt Theater. Das wunderbarste an diesem innovativen Konzept: Das Theatererlebnis ist für die Zuseher völlig GRATIS! Das kann man jetzt auch im 23. Bezirk live erleben. Am 4. Mai um 19 Uhr verwandelt sich der Stadtpark Atzgersdorf (Gerbergasse 1, 1230 Wien) in eine Freiluftbühne und zeigt die Johann N. Nestroy Komödie „Umsonst“ – ermöglicht durch die Kulturförderung Liesing.

Am Programm steht eine klassische Verwechslungskomödie: Arthur und Pitzl, zwei mittellose Schauspieler eines Provinztheaters, geraten durch eine gut gemeinte Täuschung in ein immer dichter werdendes Netz aus Identitätsverwechslungen. Arthur ist heimlich in Emma verliebt, deren Zukunft jedoch von anderen geplant wird. Als Missverständnisse, falsche Namen und überraschende Begegnungen in einem Gasthof aufeinandertreffen, nimmt das Chaos seinen Lauf. Am Ende stellt sich die Frage: Ist wirklich alles so klar, wer ist nun wer und wer liebt wen?

Bezirksvorsteher Gerald Bischof freut sich: „Solche Theaterabende zeigen, wie lebendig und niederschwellig Kultur im Bezirk sein kann, einfach vorbeikommen und genießen. Das Lastkrafttheater verspricht hier einen unterhaltsamen Abend in unserem Stadtpark Atzgersdorf!“

Die Aufführung bietet humorvolles Volkstheater mit Tempo und Charme – eingebettet in die entspannte Atmosphäre des Stadtparks Atzgersdorf. Die Kulturveranstaltung richtet sich an Theaterliebhaberinnen und -liebhaber ebenso wie an Neugierige, die einen unterhaltsamen Abend im Freien verbringen möchten.