Während klassische Städtereisen oft saisonalen Schwankungen unterliegen, sorgt der Kongresstourismus für eine konstant hohe Auslastung. Meetings finden ganzjährig statt, häufig unter der Woche und langfristig geplant. Genau das macht Wien zu einer stabilen und verlässlichen Destination.

Mit 7.196 Kongressen und Firmentagungen wurde 2025 ein neuer Höchstwert erreicht. Rund 794.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten für über 2,5 Millionen Nächtigungen. Damit geht bereits jede achte Übernachtung in Wien auf Meetings zurück. Insgesamt verzeichnete die Stadt rund 20 Millionen Nächtigungen.

Auffällig: Tagungsgäste bleiben länger. Mit durchschnittlich 4,4 Nächten verweilen sie fast doppelt so lange wie klassische Städtereisende. Zudem verlängert etwa ein Drittel den Aufenthalt privat – und entdeckt dabei Kultur, Kulinarik und Sehenswürdigkeiten.

Wirtschaftsmotor mit Milliarden-Effekt

Die Auswirkungen des Kongresstourismus reichen weit über die Hotellerie hinaus. Im Jahr 2025 wurde eine Wertschöpfung von rund 1,7 Milliarden Euro generiert. Gleichzeitig flossen etwa 348 Millionen Euro an Steuern in die öffentliche Hand, und rund 19.300 Arbeitsplätze konnten gesichert werden.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig betont:

„Ein neuer Höchststand an Kongressen und Firmentagungen generierte eine Wertschöpfung in Milliardenhöhe und sicherte tausende Beschäftigungsverhältnisse – weit über die Tourismusbranche hinaus.“

Damit zählt der Kongresstourismus zu den stabilsten wirtschaftlichen Säulen der Stadt. Von Gastronomie über Handel bis hin zu Technik und Eventwirtschaft profitieren zahlreiche Branchen.

Gäste mit hoher Kaufkraft

Kongressgäste gelten als besonders wertvolles Publikum. Durchschnittlich geben sie rund 562 Euro pro Tag aus – deutlich mehr als klassische Touristinnen und Touristen. Viele reisen international an, bleiben länger und legen Wert auf Qualität.

Das zeigt sich auch bei der Unterkunft: Ein Großteil der Gäste nächtigt in der gehobenen Hotellerie. Rund zwei Drittel der Betten in Wien entfallen auf das 4- und 5-Stern-Segment.

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, erklärt:

„Meeting- und Kongressgäste lassen deutlich mehr Geld in unserer Stadt als andere Touristen. Und sie sind zugleich Botschafterinnen und Botschafter für Wien.“

Internationale Kongresse als Schlüssel

Besonders wirtschaftlich bedeutend sind internationale Veranstaltungen. Zwar machen sie zahlenmäßig einen kleineren Anteil aus, sorgen jedoch für den größten Effekt bei Nächtigungen und Wertschöpfung.

Der Grund liegt auf der Hand: größere Teilnehmerzahlen, längere Aufenthalte und ein internationaler Gästemix. Gleichzeitig bringen diese Veranstaltungen Wissen, Innovation und globale Netzwerke nach Wien.

WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner hält fest:

„Internationale Kongresse fördern den interkulturellen Austausch und bilden das wirtschaftliche Rückgrat der Wiener Tagungsindustrie.“

Starke Infrastruktur für große Events

Wien punktet mit einer ausgezeichneten Infrastruktur für internationale Veranstaltungen. Zu den wichtigsten Standorten zählen das Austria Center Vienna, die Hofburg Vienna und die Messe Wien. Ergänzt wird das Angebot durch Universitäten, Hotels und zahlreiche spezialisierte Locations.

Diese Vielfalt ermöglicht Events jeder Größenordnung – vom wissenschaftlichen Symposium bis zum globalen Branchentreffen – und sichert Wien regelmäßig Spitzenplätze in internationalen Rankings.

Gäste kommen gerne wieder

Die Zufriedenheit der Kongressgäste ist hoch: Rund 90 Prozent wollen Wien erneut besuchen, ebenso viele empfehlen die Stadt weiter. Mehr als ein Viertel reist sogar mit Begleitperson an.

Viele nutzen den beruflichen Aufenthalt als Einstieg für einen privaten Besuch. Kultur, Lebensqualität und Kulinarik werden so zu nachhaltigen Aushängeschildern der Stadt.

Anita Paic vom Vienna Convention Bureau bringt es auf den Punkt:

„Kongresse sind ein zentraler Baustein eines hochwertigen Tourismus, von dem die gesamte Visitor Economy profitiert.“

Blick in die Zukunft

Auch die kommenden Jahre sind vielversprechend: Bereits jetzt sind rund 60 Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern für 2026 fixiert. Zudem laufen zahlreiche internationale Bewerbungen – mit Projekten bis ins Jahr 2038.