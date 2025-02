Wahrheit und Lüge: Konrad Paul Liessmann im Café Creativ

Am 19. Februar 2025 erlebte das traditionsreiche Café Landtmann eine Premiere: die erste Veranstaltung der neuen Reihe „Café Creativ“, organisiert von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien.

Mit einem ausgebuchten Saal und regem Interesse an der Thematik wurde dieser Auftakt zu einem vollen Erfolg.

Lüge als ständiger Begleiter?

Den zentralen Impuls des Abends gab der renommierte Philosoph Konrad Paul Liessmann mit einem tiefgehenden Vortrag zum Thema „Lauter Lügen – News, Fake und Fakten“. Unter der Moderation von Helmut Schneider, Chefredakteur des Magazins Wien Live, analysierte er die vielschichtige Problematik von Fake News, bewusster Manipulation in den Medien und der Frage nach Wahrhaftigkeit.

Liessmann zeigte auf, dass wir alle mehrmals täglich lügen – sei es durch bewusste Falschinformationen oder durch das Weglassen von Fakten. Doch was bedeutet das für die gesellschaftliche Wahrnehmung der Wahrheit? Er betonte, dass es nicht nur um Lüge oder Wahrheit gehe, sondern vielmehr um die Herausforderung, Wahrhaftigkeit anzustreben – ein Ideal, das schwer zu erreichen ist.

Kritische Medienkompetenz als Schlüssel

Besonders aufmerksam verfolgten die Gäste Liessmanns provokante These, dass Filme und Videos, die auf sozialen Plattformen kursieren, grundsätzlich mit einer „Unrichtigkeitsvermutung“ betrachtet werden sollten. Dieser Gedanke regte die anschließende Diskussion an, in der sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit Fragen und Anmerkungen einbrachten. Die Debatte zeigte, dass das Thema nicht nur akademische Bedeutung hat, sondern tief in den Alltag jedes Einzelnen hineinreicht.

Eine gelungene Mischung aus Kultur und Diskussion

Den feierlichen Rahmen der Veranstaltung bildete die Begrüßung durch André Reininger, Fachgruppenobmann-Stellvertreter der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien. Neben der inhaltlichen Tiefe beeindruckte das „Café Creativ“ durch seine einzigartige Atmosphäre: Wiener Kaffeehauskultur, intellektueller Austausch und Networking verbanden sich zu einer anregenden Mischung.

Passend zum Ambiente wurden die Gäste mit traditionellen Wiener Kaffeehaus-Spezialitäten verwöhnt.