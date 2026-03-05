Barbara Aigner bereitet sich aktuell auf eine internationale Permanent Make-up Meisterschaft vor. Im Zuge dieser Vorbereitung arbeitet sie mit der sogenannten Pudertechnik, einer modernen Methode des Permanent Make-ups, die für besonders weiche und natürliche Ergebnisse bei den Augenbrauen sorgt.

Um ihre Technik weiter zu perfektionieren, vergibt sie eine limitierte Anzahl an Modellplätzen. Die Teilnehmerinnen profitieren dabei doppelt: Sie unterstützen das Training auf Meisterschaftsniveau und erhalten gleichzeitig professionelle Augenbrauen zu einem Sonderpreis.

Sonderpreis für Modellplätze

Der reguläre Preis für die Behandlung beträgt 299 Euro. Für die Trainingsmodelle wird jedoch ein einmaliger Modellpreis von 150 Euro angeboten. Da nur wenige Plätze zur Verfügung stehen, empfiehlt sich eine rasche Anmeldung.

Termine in der Ketzergasse

Die Behandlungen finden bei Suncompany in der Ketzergasse statt. Interessierte können sich direkt bei Barbara Aigner melden.

Infos und Terminvereinbarung:

WhatsApp: 0680 / 160 54 57

Web: www.kosmetik23.at

Wer also schon länger von perfekt geformten Augenbrauen träumt, hat jetzt die Chance auf ein professionelles Permanent Make-up zum attraktiven Modellpreis.