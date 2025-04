Kostenlose Vorsorge-Untersuchung in Simmering

Eine frühzeitige Gesundheitsvorsorge ist der Schlüssel zu einem langen und vitalen Leben. Von 23. bis 25. April haben alle Simmeringer ab 18 Jahren jetzt die Möglichkeit, an einer kostenlosen jährlichen Vorsorgeuntersuchung teilzunehmen.

Dieser Service der Stadt Wien unterstützt dabei, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Die kostenlose Vorsorgeuntersuchung bietet eine praktische Möglichkeit, besser auf die eigene Gesundheit zu achten.

Blutabnahme im Vorfeld

Das wohnpartner Lokal am Albin-Hirsch-Platz 1/2/R2 bietet hierfür eine moderne und zentrale Anlaufstelle. Die kostenlose Vorsorgeuntersuchung richtet sich an alle Simmeringerinnen und Simmeringer ab dem 18. Geburtstag. Ein unverzichtbarer Bestandteil ist die Blutabnahme, die ausschließlich am 22. April zwischen 8 und 11 Uhr erfolgt. Dafür ist ein Termin zu vereinbaren.

Untersuchungen geben Aufschluss

Nach der Blutabnahme finden die weiteren Untersuchungen vom 23. bis 25. April statt. An diesen Tagen werden diverse Tests und Analysen durchgeführt, die detaillierte Einsicht in den jeweiligen Gesundheitszustand ermöglichen. Die Untersuchungen werden von erfahrenen Fachkräften betreut, sodass man sich jederzeit in guten Händen weiß. Der strukturierte Ablauf sorgt für einen reibungslosen und zügigen Prozess.

Vorsorge bringt Vorsprung

Ein Termin für die Blutabnahme kann ab sofort im wohnpartner Lokal unter Tel.: 01/24 503-200 80 oder per E-Mail: ost@wohnpartner-wien.at vereinbart werden. Die kostenlose Vorsorgeuntersuchung stellt sicher, dass jeder von diesem wichtigen Angebot profitieren und aktiv in die eigene Gesundheit investieren kann.

Gratis-Vorsorgeuntersuchung

23.–25. April

wohnpartner Lokal, Albin-Hirsch-Platz 1/2/R2, 1110 Wien

Vorab verpflichtend: Terminvereinbarung für Blutabnahme (22.8., 8–11 Uhr)

Tel.: 01/24 503-200 80 oder per E-Mail: ost@wohnpartner-wien.at

Weitere Informationen unter www.wohnpartner-wien.at