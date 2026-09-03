Die Kriminacht serviert wieder Nervenkitzel zur Melange

Am 22. Oktober wird in Wiens Kaffeehäusern nicht nur Kaffee serviert: Bei der Kriminacht sorgen mehr als 30 Autorinnen und Autoren mit ihren neuesten Fällen für Spannung.

Der Eintritt zu allen Lesungen ist frei.

Tatorte mit Tradition

Wenn zwischen Melange, Marmorgugelhupf und Mehlspeisen plötzlich Leichen auftauchen, ist wieder Kriminacht. Zahlreiche Wiener Kaffeehäuser verwandeln sich an diesem Abend in literarische Tatorte. Das gesamte Programm sowie alle teilnehmenden Lokale und Krimistars sind unter kriminacht.at zu finden.

Fünf Verdächtige

Auch die fünf Nominierten für den Wiener Krimipreis lesen aus ihren aktuellen Werken. Mit dabei sind Ursula Poznanski („Das Signal“), Stefan Slupetzky („Nichts wie weg“), Angelika Hager („Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade“), Fabian Navarro („Vienna Falling“) und Martina Parker („Miss Vergnügen“). Ihre Geschichten führen von geheimnisvollen Signalen über die Unterwelt beim Stephansdom bis mitten hinein ins Beautybusiness.

Die Laudatio auf die neue Preisträgerin oder den neuen Preisträger hält Petra Hartlieb, die den Preis im Vorjahr selbst gewonnen hat. Zudem präsentiert die Buchhändlerin und Autorin ihren politsatirischen Bestseller „Buberlpartie“, in dem Chefinspektorin Alma Oberkofler nach einem tödlichen Vorfall auf einem Wiener Markt ermittelt.

Krimis mit Tiefgang

Die ganze Bandbreite der heimischen Krimiszene ist vertreten – darunter Beate Maly, Edith Kneifl, Herbert Dutzler, Roman Klementovic und Rotraud Schöberl. Besonders gesellschaftskritisch wird es bei Ivo Schneider: In seinem utopischen Thriller „Altkörper“ gelten Menschen ab ihrem 50. Geburtstag als Freiwild. Eine bitterböse Abrechnung mit dem Jugendwahn.

Mord trifft Musik

Ein außergewöhnliches Erlebnis wartet um 20 Uhr im Konzertcafé Schmid Hansl: Die international gefeierte Geigerin und Krimiautorin Natasha Korsakova verbindet ihre Lesung mit passender Live-Musik. So verspricht die Wiener Kriminacht auch heuer wieder einen Abend voller Gänsehaut, überraschender Wendungen und mörderisch guter Unterhaltung.