Mit Stock und Schwung durch die Prater Hauptallee

Am 29. September wird die Prater Hauptallee wieder zum Treffpunkt für bewegungsfreudige Senior*innen.

Beim bereits achten Nordic Walking Day stehen Sport, Gesundheit und vor allem das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt. Das Event gilt als Europas größte Senior*innen-Sportveranstaltung.

Bewegung kennt kein Alter

Zur Auswahl stehen zwei Strecken über 2,5 oder fünf Kilometer. Gewertet wird in mehreren Altersklassen – von unter 60 bis 90plus. Auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können gemeinsam mit einer Begleitperson teilnehmen. Damit zeigt die Veranstaltung einmal mehr: Freude an Bewegung ist keine Frage des Alters.

Sicher mit dem Rollator

Eine Premiere gibt es heuer abseits der Laufstrecke: Gemeinsam mit Expertinnen des Bundesverbands der Physiotherapeut*innen Österreichs wird erstmals ein Rollator-Übungsparcours angeboten. Auf einer alltagsnahen Strecke können die Teilnehmer*innen den sicheren Umgang mit dem Rollator trainieren und praktische Tipps erhalten. Wer den Parcours erfolgreich absolviert, bekommt einen symbolischen „Rollator-Führerschein“.

Sport trifft Gemeinschaft

Zahlreiche Informations- und Beratungsangebote von Partnerorganisationen ergänzen das sportliche Programm. Damit bietet der Nordic Walking Day nicht nur Gelegenheit, aktiv zu sein, sondern auch neue Kontakte zu knüpfen und einen geselligen Tag im Grünen zu verbringen.

Termin und Anmeldung

Der Nordic Walking Day findet am Dienstag, 29. September, von 9 bis 16 Uhr beim Oswald-Thomas-Platz 1 in der Prater Hauptallee statt. Die Teilnahme mit Startnummer kostet zehn Euro. Anmeldungen sind bis 22. September in den Bezirks-Klubs, den Häusern zum Leben sowie online über das Anmeldesystem möglich.