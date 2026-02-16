Wer helfen will, hat in Hernals beim Hanslteich die Möglichkeit dazu. Der VGT sucht für die schöne, aber anstrengende Tätigkeit wie jedes Jahr freiwillige Helfer! “Wenn du dir vorstellen kannst, fix eine wöchentliche Schicht am Zaun – frühmorgens bei Sonnenaufgang und in den späten Abendstunden – zu übernehmen, komm zur großen Einschulung”, lädt der VGT ein.

Bei Regen oder Schnee

Freilich kann es vorkommen, dass es regnet, stürmt oder schneit. Damit muss man rechnen. Die Einschulung findet am 1. März um 11:30 Uhr direkt am Hanslteich beim Zaun statt. Genau dort, wo die Amphibien gerettet werden sollen. Interessierte erfahren alles zur Aktion: Voraussetzungen sind Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und ein Mindestalter von 16 Jahren.

Bis Ende April

Die Frühjahrswanderung dauert von Anfang März bis Ende April – auch die Einschulung am 1.3. findet bei jedem Wetter statt. Wer unsicher ist oder Fragen hat, kann VGT-Koordinatorin Kim unter 0664/137 97 33 kontaktieren. Treffpunkt ist direkt am Hanslteich neben dem Restaurant Klee.