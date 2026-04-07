Am 18. Mai 2026 wird in der Kulisse Wien ein politisches Jubiläum der besonderen Art begangen: Exakt zehn Jahre nach ihrem Amtsantritt treffen der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern und Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner erneut aufeinander – diesmal nicht im Regierungsbüro, sondern auf der Bühne.

Initiiert von den Journalisten Michael Nikbakhsh und Klaus Oppitz, verspricht der Abend eine ebenso pointierte wie reflektierte Reise durch ein bewegtes Jahrzehnt der österreichischen Innenpolitik.

Ein Jahrzehnt voller Premieren

Als Kern und Mitterlehner am 18. Mai 2016 ihre Funktionen übernahmen, konnte niemand ahnen, wie turbulent die folgenden Jahre verlaufen würden. Rückblickend liest sich diese Zeit wie eine politische Chronik der Ausnahmesituationen:

Vom Ibiza-Skandal, der internationale Wellen schlug, über das erste erfolgreiche Misstrauensvotum gegen eine Bundesregierung bis hin zur erstmaligen Einsetzung einer Expertenregierung – politische „Premieren“ wurden fast zur Regel.

Auch die erste Regierungsbeteiligung der Grünen auf Bundesebene markierte einen Wendepunkt. Und als wäre das nicht genug, stellte die Corona-Pandemie die Republik vor Herausforderungen, wie sie seit über einem Jahrhundert nicht mehr erlebt wurden.

Zwischen Krisen und Kurswechseln

Diese Entwicklungen haben das politische System nachhaltig verändert. Untersuchungsausschüsse rückten stärker in den Fokus der Öffentlichkeit, das Vertrauen in Institutionen wurde auf die Probe gestellt, und neue politische Kräfte gewannen an Bedeutung.

Nicht zuletzt führte diese Dynamik zu einem historischen Wahlerfolg der Freiheitlichen Partei – ein Ergebnis, das viele als Ausdruck tiefgreifender gesellschaftlicher Verschiebungen interpretieren.

Bilanz: Gute oder nur bemerkenswerte Jahre?

Die zentrale Frage des Abends lautet daher: Waren es „10 gute Jahre“? Eine einfache Antwort darauf dürfte es nicht geben. Vielmehr scheint es sich um eine Dekade zu handeln, die weniger durch Stabilität als durch Wandel geprägt war. Vielleicht keine durchgehend guten, aber zweifellos bemerkenswerte Jahre.

Blick nach vorne: Wohin steuert Österreich?

Neben der Rückschau steht auch der Blick in die Zukunft im Mittelpunkt. Wo steht Österreich heute – politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich? Und welche Richtung könnte das Land in den kommenden Jahren einschlagen?

Nikbakhsh und Oppitz werden gemeinsam mit Kern und Mitterlehner genau diesen Fragen nachgehen – kritisch, analytisch und mit einer Prise Wiener Schmäh.