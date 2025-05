Kulturlabor Gemeindebau lädt zum Zirkus „Wiener Teppich“

Am Mittwoch, den 28. Mai, bringt Kulturlabor Gemeindebau von wohnpartner aufregende Acts der zeitgenössischen Zirkuskunst kostenlos in den sechsten Bezirk. Das Spektakel – mit dem höchsten Einrad Wiens – geht im Fritz-Imhoff-Park und Leuthnerhof über die Bühne.

Nach zwei Jahren Pause ist das gefeierte Spektakel „Wiener Teppich“ zurück und bittet dieses Mal im sechsten Bezirk zu einem Fest der zeitgenössischen Zirkuskunst. Entlang eines rund zwei Meter breiten und 100 Meter langen roten Teppichs lassen sich Artisten vom Rhizomatic Circus am 28. Mai aus nächster Nähe bei ihren Kunststücken bestaunen. Zuschauer und Performer bewegen sich gemeinsam durch den Fritz-Imhoff-Park und den Leuthnerhof und werden so Teil der Performance.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál lädt alle herzlich zum bunten Treiben ein: „Kunst und Kultur leisten einen wichtigen Beitrag zur hohen Lebensqualität in unserer Stadt – und das gilt besonders für Projekte, die allen offenstehen. Mit dem kostenlosen Mitmach-Zirkus “Wiener Teppich” bringen wir Kultur dorthin, wo die Menschen leben, direkt in den Gemeindebau. Gerade für Kinder und Familien ist das ein interessantes Angebot, das Freude macht, Talente weckt und den Gemeinschaftssinn stärkt. “

Das Programm

14 – 17 Uhr: Workshops & Mitmachzirkus im Fritz-Imhoff-Park

Ein Team aus Akrobaten und Jongleur*innen hilft bei Handstand,

Akrobatik, Parkour und Jonglage. Parallel dazu wird Esra Özmen Rap unterrichten.

Die Workshops können kostenlos ohne Anmeldung besucht werden, wobei sich das Angebot an Menschen jeden Alters richtet.

17 bis ca. 17:35 Uhr: Show-Start im Leuthnerhof

Eine Parade marschiert vom Fritz-Imhoff-Park in den Leuthnerhof. Dort bietet Künstler Florian Kalaisvanan einen aufregenden Start mit seinem Stück „About the Birds“. Dank perfekter Körperkontrolle bleibt er ruhig auf einem Seil stehen, während er mehrere große Kristallkugeln zum Leben erweckt und schweben lässt. Danach geht es zurück in den Fritz-Imhoff-Park.

17:45 bis ca. 18.30: Performances im Fritz-Imhoff-Park

Eingeleitet von der Moderation (Gaffa Galaktika und Angie Kurz) beginnen sich kurze Straßenshow-Nummern rechts und links des Teppichs abzuwechseln, die für offene Münder sorgen werden.Ersatztermin bei Schlechtwetter: 11. Juni 2025

Ort: Fritz-Imhoff-Park und Leuthnerhof, Mollardgasse 89, 1060 Wien

Eintritt frei!