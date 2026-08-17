Poesie und Musik begeistern das Haus an der Türkenschanze

Musik und Poesie sorgten im Haus An der Türkenschanze für einen besonderen Nachmittag. Beim Kultursommer Wien begeisterten Krzysztof Dobrek, Johanna Kugler und Karl Markovics das Publikum.

Klang trifft auf Literatur

Mit ihrem Programm „Und trüge ich einen Notenmantel“ ließen die drei Künstler Musik und Sprache auf besondere Weise miteinander verschmelzen. Ausgangspunkt waren musikalische Miniaturen des Akkordeonisten und Komponisten Krzysztof Dobrek. Johanna Kugler überzeugte mit Geige und Gesang, während Karl Markovics ausgewählte literarische Texte mit seiner markanten Stimme zum Leben erweckte.

Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter sowie Gäste aus dem Grätzl lauschten gespannt dem feinfühligen Wechselspiel aus Klängen, Erzählungen und Lyrik.

Grüne Kulisse

Das Haus An der Türkenschanze liegt direkt beim Türkenschanzpark und unweit des Sternwarteparks. Die grüne Umgebung und die markante Architektur von Harry Glück boten die passende Kulisse für das stimmungsvolle Gartenkonzert.

„Dieses Konzert hat gezeigt, wie spannend die Verbindung von Musik und Literatur sein kann. Die Mischung aus Erzählung, Lyrik und musikalischer Interpretation hat das Publikum auf eine besondere Reise mitgenommen.“

…freute sich Direktorin Jasmin Tomassi.

Kostenlose Konzerte

Insgesamt bringt der Kultursommer Wien mit 29 Gartenkonzerten Kunst und Kultur in die Häuser zum Leben. Die Veranstaltungen sind kostenlos und stehen auch externen Besucherinnen und Besuchern offen. Bei Schlechtwetter werden die Konzerte in die Innenräume verlegt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Das gesamte Programm und Informationen zur Anmeldung gibt es unter kwp.at/ksw2026.