Kunst in Bewegung: Die Akademie lädt zum „Parcours 2025“

Die Akademie der bildenden Künste Wien verwandelt ihre Standorte von 17. bis 29. Juni in ein großes Ausstellungsareal. Beim „Parcours“ zeigen Absolventinnen ihre Abschlussarbeiten aus verschiedensten Fachbereichen. Besucherinnen können kostenlos eintauchen in aktuelle künstlerische Positionen – mit Führungen, neuen Perspektiven und viel Raum für Austausch.

Was bewegt die junge Kunstszene? Welche Themen, Materialien und Ausdrucksformen prägen den kreativen Nachwuchs? Der „Parcours 2025“ gibt Antworten – verteilt auf mehrere Standorte der Akademie der bildenden Künste Wien. Gezeigt werden Abschlussarbeiten aus zahlreichen Studienrichtungen. Von Malerei über Bildhauerei bis zu neuen Medien spannt sich ein vielfältiger Bogen durch das künstlerische Schaffen.

Führungen geben besondere Einblicke

Wer noch tiefer eintauchen will, kann an geführten Touren teilnehmen. An drei Terminen gibt es Rundgänge durch die Bildhauereiateliers, das Atelierhaus oder die Exhibit Galerie – begleitet von der Kunstauskunft, die interessante Hintergründe zu den Arbeiten liefert. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist unter kunstauskunft@akbild.ac.at möglich.

Termine für die Guided Tours:

20. Juni, 16 Uhr : Bildhauereiateliers, Kurzbauergasse 9, 1020 Wien

21. Juni, 15 Uhr : Atelierhaus Lehárgasse 8, 1060 Wien + Exhibit Eschenbachgasse

24. Juni, 15 Uhr : Exhibit Galerie, Schillerplatz 3, 1010 Wien

Öffnungszeiten und Zugang

Am 17. Juni startet die Ausstellung mit einer Abendöffnung von 16 bis 21 Uhr. Danach ist der Parcours montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, auch an Fronleichnam, sowie am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Kunst erleben – direkt an der Quelle

Die Ausstellung ist nicht nur eine Werkschau, sondern auch ein Blick hinter die Kulissen der künstlerischen Ausbildung. Wer zeitgenössische Kunst hautnah erleben möchte, sollte sich diesen Rundgang nicht entgehen lassen.

Aktuelle Informationen zum Programm und den teilnehmenden Absolvent*innen gibt es unter: www.akbild.ac.at/parcours2025