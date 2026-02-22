Nomen est omen – aus dem KUlturGELände in der Altwirthgasse 6 entstand der Name für das kleine, feine Kugel Café. Gegründet von Christopher Winter von Winter Artservice soll es zukünftig seinem Namen alle Ehre machen und zum Hort der Kultur in Liesing werden. Gewährleisten soll und wird dies Günter Haas.

Der Mann, den man gerne als Haasdampf von Liesing bezeichnet, belebt die Kulturszene im 23. Bezirk seit Jahrzehnten. Jetzt bringt er seine Erfahrungen und Kontakte ins Kugel Café. „Mindestens 3x im Monat werden wir hier Kleinkunst bieten, 2x größere Events im dazugehörigen Saal.“, verspricht er. Die ersten Termine stehen schon fest. Am 8. März treten hier die Kabarettisten „Pirron & Knapp“ auf und am 20. Mai wartet eine Krimilesung der Autorin Angela Szivatz. Das weitere Programm wird gerade zusammengestellt. „Ich würde mich freuen wenn sich Künstler, die hier auftreten wollen bei mir unter office@unternehmen1230.at melden – es gibt natürlich eine kleine Gage, sowie Essen und Trinken.“.

Alle Infos gibt es unter www.unternehmen1230.at oder auf www.kugel.at.