Arbeiten, wo andere Urlaub machen? – Dieser Traum wird bei der DDSG Blue Danube, einem Unternehmen der Wien Holding, zur beruflichen Perspektive. Österreichs größtes Binnenschifffahrtsunternehmen wächst kontinuierlich und sucht junge Talente, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Abenteuer zu erleben und eine seltene, hochqualifizierte Ausbildung zu beginnen.

Einzigartige Lehre mit Weitblick auf der Donau

Ab Sommer 2026 bilden die erfahrenen Crews wieder Matrosinnen und Matrosen für die Binnenschifffahrt aus. Die dreijährige Lehre kombiniert echte Bordpraxis mit fundierter Theorie und legt damit den Grundstein für eine Zukunft auf der Kommandobrücke. Schon heute steuern mehrere Kapitäne der DDSG Blue Danube Schiffe, die einst selbst als Lehrlinge an Bord gegangen sind.

An den neun Schiffen der Flotte lernen die Nachwuchstalente alles, was später auf der Donau zählt: vom Führen der Schiffe über Manöverarbeiten bis zu Sicherheitsmaßnahmen, Maschinenwartung und dem Umgang mit Passagieren. Ergänzend vermittelt die Berufsschule Gewässerkunde, Schiffstechnik, Betriebslehre, Informatik, Rechnungswesen und mehr.

Attraktive Bedingungen und klare Aufstiegschancen

Die Lehre bietet nicht nur Abwechslung, sondern auch finanzielle Stabilität. Die Lehrlingsentschädigung reicht von 813 Euro im ersten bis zu 1.255 Euro im dritten Lehrjahr. Zusätzlich übernimmt die DDSG Blue Danube sämtliche Kurs- und Prüfungskosten für die Kapitänsausbildung, ein Investment in die Zukunft ihrer Crews.

Praktische Vorteile wie Mittagessen an Bord und ein ÖPNV-Ticket für die gesamte Ostregion erleichtern den Alltag. Und das Beste: Wer Engagement zeigt, kann schon wenige Jahre nach Lehrabschluss an der Steuerung anspruchsvoller Strecken stehen.

Vom Deck zur Kommandobrücke in wenigen Jahren

Der Karriereweg ist klar strukturiert: Nach der Lehre folgen Stationen als Bootsmann, Steuermann, Steuermann mit Patent und schließlich Kapitän – mit vier goldenen Streifen und voller Verantwortung. Jede Stufe bringt neue Kompetenzen und mehr Eigenverantwortung. Schritt für Schritt wächst man so in eine Position hinein, die auf Österreichs Wasserstraßen zu den prestigeträchtigsten zählt.

Alle Infos zur nautischen Lehre und den Einstiegsmöglichkeiten findest du auf ddsg-blue-danube.at