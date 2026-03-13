Mit dem offiziellen Baustart zwischen Juchgasse und Schlachthausgasse beginnt die etappenweise Transformation der Landstraßer Hauptstraße. Die Neugestaltung basiert auf den Wünschen der Anrainerinnen und verbindet Verkehrsberuhigung, klimafreundliche Mobilität und neue Aufenthaltsqualität. Ziel ist eine Straße, die Radfahrende, Fußgänger gleichermaßen schützt und ihren Bedürfnissen entspricht sowie dem Gedanken eines verbesserten Lebensraums im Sinne des Klimaschutzes entspricht.

Damit machen wir die Lebensader durch den 3. Bezirk moderner lebenswerter und klimafit“,

freut sich Planungs- und Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Radwege und Begrünung verbessern Aufenthaltsqualität

Im ersten von mehreren Bauabschnitten entsteht auf rund 700 Metern eine moderne Radinfrastruktur. Baulich getrennte, beidseitige Ein-Richtungs-Radwege sorgen künftig für mehr Sicherheit und Komfort. Wo bisher schmale Mehrzweckstreifen den Radverkehr behinderten, profitieren Radfahrende nun von klaren Linien, verbesserten Kreuzungen und neuen Abstellmöglichkeiten, allein 100 Radbügel werden installiert.

Gleichzeitig wird die Straße grüner: 5.700 m² Asphalt werden entsiegelt, 1.200 m² neue Grünflächen mit über 70 Beeten geschaffen, 28 neue Bäume und fünf Hochstammsträucher gepflanzt. Alle Bäume erhalten eine automatische Bewässerung, die im heißen Sommer für Abkühlung sorgt.

Verkehrsberuhigung, sichere Radverbindungen und mehr Grün standen bei der Bürger*innenbefragung an oberster Stelle – genau das setzen wir jetzt um,“

betont Bezirksvorsteher Erich Hohenberger zum Baustart.

Neue Begegnungszonen bieten Impulse für lokale Wirtschaft

Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts folgen zwei Begegnungszonen, die den Straßenraum für alle Verkehrsteilnehmenden öffnen. Zwischen Weyrgasse und Erdbergstraße/Kundmanngasse sowie zwischen Barichgasse und Juchgasse entstehen neue Sitzgelegenheiten, Bäume, Sträucher und Wasserelemente. Fußgänger, Radfahrende und Autofahrende teilen sich den Raum, der dennoch Durchfahrten für öffentlichen Verkehr und Lieferungen gewährleistet.

Die geplanten Begegnungszonen steigern nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern fördern auch klimafreundliche Mobilität. „Wo man gerne unterwegs ist, kauft man auch lieber ein“, unterstreicht NEOS-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner, „die Aufwertung der Geschäftsstraße bringt neue Impulse für die lokalen Betriebe.“

Direkte Teilhabe unterstützt Wiens klimafitte Erfolgsbilanz

Die Neugestaltung basiert auf einem intensiven Bürger-Beteiligungsprozess. Rund 15.000 Anregungen von Anrainer flossen in die Planung ein. Auf Platz eins der Wünsche standen Verkehrsberuhigung, sichere Radwege, mehr Grün und Abkühlung, gefolgt von zusätzlichen Sitzmöglichkeiten und erhöhter Verkehrssicherheit. Die Landstraßer Hauptstraße profitiert damit von Wiens Erfolgsprojekten.

Die „Raus aus dem Asphalt“-Offensive hat bisher 344 Projekte umgesetzt, 3.316 Bäume gepflanzt und über 2.700 Sitzmöglichkeiten geschaffen. Die Wiener Radwegeoffensive sorgt seit 2021 für knapp 100 km neue Hauptradwege, weitere 12,5 km sind 2026 geplant. Mit der Kombination aus grüner Aufwertung und sicherem Radverkehr wird die Landstraßer Hauptstraße zu einem klimafitten Boulevard, der Lebensqualität und Mobilität vereint.

Alle klimafitten Projekte gibt es auf der interaktiven Wien-Karte zum Entdecken: wienwirdwow.at