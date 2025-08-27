Die lange Nacht der Wiener Märkte bietet allen Wienerinnen und Wienern ein tollen Programm mit vielen Highligts bis 23 Uhr!

Am Freitag, 29. August, ist es so weit: Auf allen 17 Märkten Wiens und heuer sogar neu auf 2 Wochenmärkten geht die 4. Auflage der Langen Nacht der Märkte über die Bühne. Bis 23 Uhr werden am letzten Freitag in den Ferien viele Marktstandln offen haben, das verlängerte Einkaufserlebnis wird in ein buntes Rahmenprogramm für Alt und Jung eingebettet.

Schon zum vierten Mal

Die Lange Nacht der Wiener Märkte findet heuer bereits zum vierten Mal statt und ist eine der zahlreichen Maßnahmen, um die Märkte weiter zu beleben und neue „Marktfans“ zu gewinnen. „Mit der Langen Nacht wollen wir das Angebot auf unseren Märkten noch mehr in das Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener bringen, den Bekanntheitsgrad steigern und so neue Kunden gewinnen“, freut sich Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. „Wir freuen uns schon heute wieder auf ein Markterlebnis der besonderen Art zu Ferienende“, lädt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil zu dieser speziellen Veranstaltung.

140 Stunden Programm

Neben LED-, Grill- und Hundeshows gibt es für die kleinsten Marktbesucher den Kasperl, Zauberer und Lufthüpfburgensowie Kinderschminken und andere Acts: Mehr als 140 Stunden Auftritte verschiedenster Künstler werden direkt auf den Märkten geboten. Bei den Marktamtsständen auf allen 17 Detailmärkten und den beiden Wochenmärkten können sich die ersten 10.000 Besucher eine der begehrten Stofftaschen der Wiener Märkte abholen. Wer um 21.30 Uhr bereits 2 Märkte besucht und eine Teilnehmerkarte entsprechend abgestempelt hat, kann bei der Verlosung der Geschenkkörbe auf jedem Markt mitmachen. Mit ein bisschen Glück kann man einen der 220 Geschenkkörbe mit tollen Marktprodukten gewinnen.

Programm-Auszüge im Westen

Meidlinger Markt: Den Abend beginnen um 16.30 Uhr Alexander Borek und Caroline Kreutzberger. Canarro lassen Hungarian Gipsy Jazz klingen und ab 20 Uhr erklingen italienische Melodien unter dem Motto „Amore Italiano“. Alex Miksch mit seinem Waldviertler Dialekt-Blues tritt beim Fladenladen auf (20-21.30 Uhr).

Schwendermarkt: Los geht’s um 17 Uhr mit DJ Carl Schwender und Musik aus der Dose, ehe dann um 18 Uhr Ost in Translation europäische Weltmusik anstimmen. Stefanie Pitsch & Karim Thiam sind ebenso dabei wie ELSA, die ihr neues alternative Rock-Album vorstellen. Außerdem gibt’s eine Hüpfburg, Kinderschminken und ein rasantes Bobbycar-Rennen.

Meiselmarkt: Eine Kinderzaubershow mit Slotini eröffnet um 18 Uhr den bunten Reigen, gefolgt vom 1. Wiener Zaubertheater. SchubiTwo Acoustic Duo bringen von 19 bis 20.30 Uhr Austropop, Country und Pop-Rock-Klassiker, ehe Goran Cigoja bis 22 Uhr sein Akkordeon erklingen lässt.

Brunnenmarkt: Auf dem Yppenplatz sorgen DJs für den Groove. In der Brunnengasse wird gute Unterhaltung geboten: ob Werkelfrau Ruth Küchler, dem Wienerlied-Duo Bäuml/Koschelu oder dem Zauberer Aladin. Weiters warten über 70 kreative Aussteller aus dem künstlerisch-kreativen Bereich, Schmuckdesign, Naturkosmetik, Mode mit nachhaltigem Hintergrund und handcrafted Food & Beverage Produkte.

Alszeilenmarkt: Zum ersten Mal dabei sorgt die Sonus Bigband ab 18 Uhr mit Swing und Jazz für gute Stimmung. Die Tanzschule Strobl animiert zum Mitmachen und DJ Heli spielt ab 20 Uhr die neuesten Hits. Hüpfburg und Kinderschminken für die Kleinen und ein spannender Workshop: “Kalksteinskulpturen meißeln” runden das Angebot ab.

Kutschkermarkt: Hier steht alles im Zeichen des Tanzens. Von 17.30 bis 22 Uhr begleiten ausgebildete Trainer zu Reggaeton, Zumba oder Social Dance. Freude an der Bewegung ist hier Trumpf.

Johann-Nepomuk-Vogl-Markt: Ab 15 Uhr ist hier das Schminkparadies für Kinder. Ein Hula Hoop Workshop mit Lisa Looping lädt zum Mitmachen, ehe um 19 Uhr Michael Malburg mit seinem Saxophon begeistert. Ab 20.30 verzaubern Acoustic Duo mit internationaler und italienischer Musik.

Gersthofer Markt: Genießen sie einen ganzen Abend von 18.30 bis 22 Uhr mit Nikolaus Schauerhuber und Erwin Schmidt mit Jazz-Klassikern vom Feinsten und Ohrwürmern aus dem Great American Songbook.

Sonnbergmarkt: Der kleine aber feine Sonnbergmarkt bietet Jazz de luxe durch das Holy Moly Guitar Trio. Außerdem werden sie Zeuge, wenn beim Fischstand ein 100 Kilo-Fisch zur freien Verkostung filetiert und gegrillt wird.

Nußdorfer Markt: Kinder-Zaubershow ab 18 Uhr mit Emilius. Von 19 bis 20.30 Uhr erklingt Best of Austro, Country Pop & Roll am Markt, gespielt von Günther Krammer, gefolgt von Mo Gruja (Blues, Country und Rock’n’Roll) bis 22 Uhr.