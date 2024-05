Experimente: Lange Nacht der Forschung lädt wieder ein

Ein vielfältiges Programm bei freiem Eintritt bietet die Lange Nacht der Forschung am 24. Mai. Von 17 bis 23 Uhr kann man quer durch die Stadt in die Welt der Wissenschaft eintauchen und Innovationen hautnah erleben. Es gibt über 500 Programmpunkte an 52 Standorten.

Mit Führungen, Workshops, Vorträgen, Live-Präsentationen und bei Experimenten zum Zuschauen, Mitmachen und Staunen bietet die Lange Nacht der Forschung für alle etwas. Von Gesellschaft, Umwelt und Gesundheit über Naturwissenschaften, Technik, Energie bis hin zu Wirtschaft, Digitalisierung und Kultur präsentieren Forschende ihre Leistungen.

Hier wird Wissen zum Erlebnis

Ob Pilotfabrik in der Seestadt oder Klimaschutzministerium im Cape 10 beim Hauptbahnhof, ob TU Science Center im Arsenal, BOKU Wasserbaulabor, GeoSphere Austria auf der Hohen Warte oder „Forschung im Zentrum“ am Heldenplatz – bei der Langen Nacht der Forschung können Sie einen spannungsgeladenen Abend genießen.

13 Standorte in Innerer Stadt

In der Inneren Stadt laden 13 Standorte kleine und große Entdeckerinnen zu Forschungsreisen ein. Bei „Forschung im Zentrum“ am Heldenplatz gibt es neben zahlreichen Mitmachstationen ein spannendes Bühnenprogramm. Die Universität Wien entschlüsselt die Geheimnisse der Quantenphysik. Die Akademie der Wissenschaften bietet eine Science Show mit Martin Moder. In der Postsparkasse erwartet Sie ein Science Pub Quiz und ein Zirkus des Wissens.

Spannung quer durch die Bezirke

In der Leopoldstadt erwartet Sie eine Führung durch die Notfallzentrale der BMK Strahlenschutz-Abteilung. Im 3. Bezirk können Sie einem Roboter beim Cello spielen lauschen. Am Alsergrund erleben Sie bei der Medizinischen Forschungsmeile zwischen Währinger Gürtel und Spitalgasse an zehn Standorten der MedUni die Zukunft der Medizin. In Ottakring können Sie an der Universitätssternwarte eine Erkundungstour ins Weltall unternehmen. Im 22. Bezirk erleben Sie in der UNO City die Forschungsarbeit der in Wien ansässigen Organisationen. Am FH Campus können Sie sich als Passwort-Hacker versuchen oder DNA sichtbar machen.

Ihre persönliche Tour

Dies sind nur einige der Highlights bei der Langen Nacht der Forschung in Wien. Es werden in jedem Bezirk tolle Aktionen geboten. Stöbern Sie hier durch das Veranstaltungsprogramm und stellen Sie sich Ihre persönlichen Tour durch die Stadt zusammen.