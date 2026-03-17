Wenn sich die Dämmerung über die sanften Hügel des Weinviertels legt, erwachen die historischen Kellergassen von Kammersdorf zu besonderem Leben. Am 15. Mai findet hier die „Lange Nacht der Kellergassen“ statt – ein stimmungsvolles Erlebnis für alle Sinne.

Als zertifizierte Kellergassenführerin lädt Ilse Gritsch zu einer unterhaltsamen Tour durch die traditionsreichen Presshäuser und Keller ein. Die Teilnehmer begeben sich von Presshaus zu Presshaus auf eine genussvolle Entdeckungsreise durch die Moser-Trift und die Wasserturm-Kellergasse – zwei der charakteristischen Weinviertler Kellerlandschaften.

Dabei erfahren Besucher spannende Geschichten über das Leben in den Kellern, über Weinbau und über die jahrhundertealte Kellerkultur des Weinviertels.

UNESCO-Kulturerbe mit besonderem Charme

Die Weinviertler Kellerkultur gilt als einzigartig: Seit Herbst 2022 zählt sie zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. Mit ihren historischen Presshäusern und geheimnisvollen Gängen bewahren die Kellergassen ein Stück lebendige Geschichte.

Neben Kammersdorf gehört auch die Kellergasse von Dürnleis zu den besonderen Orten der Region – laut Falstaff sogar zu den zehn schönsten Kellergassen Niederösterreichs.

Wein, Musik und Geschichten

Bei der „Langen Nacht der Kellergassen“ wird nicht nur erzählt und entdeckt – auch der Genuss kommt nicht zu kurz. Mit einem guten Achterl Kammersdorfer Wein in der Hand lauschen die Besucher Geschichten rund um Wein, Kellerleben und Tradition.

Musikalisch begleitet wird der Abend von stimmungsvollen Klängen:

Adriana sorgt auf ihrer Violine für ein musikalisches Feuerwerk mit bekannten Melodien.

Das Reblaus-Duo bringt mit schwungvollen Rhythmen zusätzliche Stimmung in die Kellergassen.

Ein besonderes Highlight ist die Traktorfahrt durch die Weingärten, die die Gäste wieder zurück zum Ausgangspunkt bringt – eine Fahrt im gemütlichen „Traktortempo“ mit herrlichem Blick über die Landschaft.

Kulinarischer Abschluss beim Heurigen

Den genussvollen Abschluss bildet eine Einkehr beim Heurigen Bayer. Dort warten ausgezeichnete Weine sowie überraschende Schmankerl aus der Region auf die Gäste – ein kulinarischer Ausklang, der perfekt zum stimmungsvollen Abend passt.

Erlebnis für alle Sinne

Die rund dreistündige Tour beginnt um 19 Uhr in Kammersdorf und beinhaltet:

Begrüßungsfrizzante

mehrere Weinproben

Nussbrot

musikalische Unterhaltung

Traktorfahrt durch die Weingärten

Kostenpunkt: 14 Euro pro Person.

Gewinnspiel: Freikarten zu gewinnen

Für alle, die dieses besondere Erlebnis gerne kennenlernen möchten, gibt es eine tolle Chance: Wir verlosen 3 x 2 Freikarten für die „Lange Nacht der Kellergassen“ in Kammersdorf.