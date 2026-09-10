Längste Schank der Welt wartet auf der “Genussmeile”

Auf etwa 15 Kilometern zwischen Mödling und Bad Vöslau können Besucher auf der “Genussmeile” bei freiem Eintritt wandern, verkosten und die vielfältigen kulinarischen Angebote und gesellige Atmosphäre genießen.

„Do bleib ma pickn“, sagen die Niederösterreicher, wenn sie im Wienerwald verweilen und die Gastlichkeit genießen wollen. Kein Wunder, denn wo kann man besser wandern, verkosten und genießen als auf der Genussmeile in der Thermenregion Wienerwald.

Die längste Schank der Welt erobern Kurzurlauber auf 15 km entlang des 1. Wiener Wasserleitungswanderweges zwischen Mödling und Bad Vöslau. Zahlreiche Winzer begeistern mit Wein, Most, Sturm und kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Wienerwald ihre Gäste. Traktorshuttles und Bummelzüge von den Bahnhöfen zur Veranstaltung ermöglichen einen entspannten Ausflug.

Am 12.09. und 13. September laden rund 15 Kilometer Wanderweg dazu ein, samstags und sonntags von 12 bis 19:30 Uhr zu wandern, zu verkosten und das Lebensgefühl der Thermenregion Wienerwald zu erleben.

Ob gemütlicher Spaziergang mit der Familie, genussvolles Flanieren mit Freunden oder sportliche Erkundung der gesamten Strecke – jeder der drei Abschnitte bietet seinen ganz eigenen Charakter. Es warten regionale Weine, Most, Sturm und kulinarische Spezialitäten zahlreicher Winzer:innen und Genussbetriebe.

Linktipp: https://www.wienerwald.info/genussmeile/