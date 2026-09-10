Heiße Theke: PENNY lässt 100 Gratis-Leberkässemmeln springen

PENNY erweitert sein Jausen-Angebot: Ab sofort gibt es in 25 Filialen eine „Heiße Theke“ mit frisch zubereiteten Leberkäs-, Käseleberkäs- und Hühnerschnitzelsemmeln.

Das Angebot richtet sich besonders an alle, die unterwegs schnell, warm und günstig essen möchten.

Warme Jause ohne Wartezeit

Die bereits fertig belegten Semmeln werden täglich von den PENNY-Fleischhauerinnen und -Fleischhauern zubereitet und können direkt aus dem Regal mitgenommen werden. Nach erfolgreichen Tests an vier Standorten wird die „Heiße Theke“ nun auf 21 weitere Wiener Filialen ausgeweitet. Besonders beliebt ist laut PENNY schon jetzt die Hühnerschnitzelsemmel.

„Warm, schnell, unkompliziert und zu einem attraktiven Preis.“

…so beschreibt PENNY-Geschäftsführer Johannes Greller das neue Konzept. Die positiven Reaktionen der Kundinnen und Kunden hätten den Ausschlag für die Erweiterung gegeben.

Gratis-Semmeln zum Auftakt

Der offizielle Wien-Start wurde in der PENNY-Filiale in der Favoritenstraße 73–75 gefeiert. Gemeinsam mit Favoritens Bezirksrätin Monika Rapp und Fleischsommelier Thomas Ruhmer läutete Greller die eigens geschaffene „Heiße-Theke-Glocke“. Die ersten 100 Kundinnen und Kunden durften sich dabei über eine kostenlose Leberkässemmel freuen.

Zum Aktionspreis kostet eine Leberkäs- oder Käseleberkässemmel 1,49 Euro, eine Hühnerschnitzelsemmel ist um 1,99 Euro erhältlich.