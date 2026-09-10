Bei Polizei-Jagd: E-Scooter-Flucht eskaliert!

Er raste über Gehsteige, wich einer Polizeisperre aus und brachte Passanten in Gefahr: Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer hat sich in Wien eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Am Ende klickten die Handschellen.

Es begann am Dienstagabend in der Neulerchenfelder Straße in Ottakring: Polizisten wollten einen E-Scooter-Fahrer anhalten, weil er auf dem Gehsteig unterwegs war. Doch statt stehen zu bleiben, gab der Mann Gas.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Unterstützung kam von einer weiteren Polizeiinspektion. In einem Versuch, die Flucht zu stoppen, stellten Polizisten ihr Fahrzeug quer über die Fahrbahn.

Doch der 29-Jährige wich einfach aus – und raste weiter über den Gehsteig.

Passanten fast niedergeführt

Dabei mussten mehrere Passanten zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Flucht führte anschließend durch die Kirchstetterngasse. Dort wurde die Situation besonders brenzlig: Kinder und ältere Menschen, die gerade aus einer Schule beziehungsweise einer Kirche kamen, mussten dem E-Scooter-Fahrer ebenfalls ausweichen.

Kurz darauf verloren die Polizisten den Flüchtenden aus den Augen. Die Fahndung lief jedoch sofort weiter.

Erneut auf der Flucht

In der Gablenzgasse entdeckten Polizisten den Mann schließlich erneut. Doch auch diesmal dachte er offenbar nicht daran, sich kontrollieren zu lassen. Erneut setzte der 29-Jährige zur Flucht an.

In der Alliogasse gelang es einem Polizisten schließlich, einen Arm des weiterhin fahrenden Mannes zu ergreifen. Der Verdächtige schlug nach Angaben der Polizei gegen den Arm des Beamten. Dennoch konnten die Polizisten die Flucht beenden.

Beim Abbremsen des Polizeifahrzeugs kam auch der E-Scooter-Fahrer zum Stillstand und stürzte.

Jetzt klickten die Achter

Bei der anschließenden Personenkontrolle machten die Beamten eine weitere Entdeckung: Gegen den 29-jährigen türkischen Staatsangehörigen lag bereits eine Festnahme-Anordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vor.

Der Mann wurde festgenommen.

Zusätzlich wurde er wegen jener Verwaltungs- und strafrechtlichen Delikte angezeigt, die er im Zuge seiner Flucht begangen haben soll.

Aus einer Kontrolle wegen einer Fahrt auf dem Gehsteig war damit eine wilde Verfolgungsfahrt durch mehrere Ottakringer Straßen geworden – mit gefährlichen Ausweichmanövern und mehreren Passanten, die sich in Sicherheit bringen mussten.