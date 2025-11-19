Vom Schmuckstück über winterliche Fashion bis zu köstlichen Delikatesse: Der Edelstoff Xmas Markt bietet alles, was das Herz begehrt. Bei rund 40 Aussteller:innen finden Geschenkekäufer außergewöhnliche Produkte abseits des Mainstreams, können selbst kreativ werden und den Duft von frisch gebackenen Cookies genießen.

Einzigartige Geschenke auf zwei Etagen

Der Edelstoff Xmas Markt verwandelt die Marx Halle in ein stimmungsvolles Winterparadies. Besucher erwarten Slow-Fashion-Kreationen wie wärmende Pullis und Schals aus Yak- und Kamelwolle von Noos Concept, modische Blusen von Sarv Persian Design und vegane Leder-Rucksäcke von ezsubegz. Accessoires, handgemachter Schmuck im Seetang-Look oder Häkel-Taschen sorgen für individuelle Akzente. Auch Liebhaber von Deko und Kunst werden fündig. Duftkerzen aus recycelten Weinflaschen, Feuerschalen aus Beton, Miniatur-Fake-Food, Pflanzen in handgemachten Töpfen und farbenfrohe Jesmonite-Objekte bieten alles, was das Herz begehrt.

Kreativ werden, Geschenke selbst gestalten

Wer beim Schenken besonders persönliche Akzente setzen will, kann beim Edelstoff Xmas Markt selbst aktiv werden. Unter Anleitung von „We love handmade“ entstehen Bienenwachskerzen und Christbaumschmuck, während Kinder beim Perlenfädeln funkelnde Kostbarkeiten herstellen. Erwachsene können individuelle Schlüsselanhänger gestalten und im Pre-Loved-Bereich ausgewählte Fair-Fashion entdecken – Inspiration garantiert!

Genuss und gute Stimmung inklusive

Kulinarisch werden Besucher vom Street-Food-Angebot verwöhnt: Pinsa, vegane BBQ-Sandwiches, tibetanische Teigtaschen, süße Cakepops, Tartes und vieles mehr. Dazu fließt Wein, Spritzer und Fassbier. Musik sorgt für vorweihnachtliche Stimmung und macht das Bummeln durch die festlich dekorierten Stände noch gemütlicher. „Mit einem Besuch bei uns ist der Weihnachtseinkauf schnell erledigt – und das mit gutem Gewissen“, sagt Edelstoff-Gründerin Sabine Hofstätter. Wer noch auf der Suche nach besonderen Geschenken ist, wird hier garantiert fündig.

Edelstoff Xmas Markt

6.-7. Dezember 2025

Marx Halle

Öffnungszeiten: Samstag & Sonntag, jeweils 10-19 Uhr

Tickets & Infos: edelstoff.or.at