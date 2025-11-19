Er ist klein, charmant und voller Lebensfreude – auch wenn das Leben ihm einige Hürden in den Weg gestellt hat: Französische Bulldogge Balou (geb. März 2016) ist ein echter Kämpfer. Der kastrierte Rüde zeigt, dass Lebensfreude keine Frage der Gesundheit ist – und sucht nun Menschen, die ihn genauso nehmen, wie er ist.

Ein liebenswerter Charakterhund

Balou ist ein echter Menschenfreund und liebt es, Zeit mit seinen Bezugspersonen zu verbringen. Kinder ab dem Teenageralter sind für ihn kein Problem, und auch mit anderen Hunden versteht sich der unter kniehohe Rüde bestens. Laut Vorbesitzer kommt Balou sogar mit Katzen gut aus – ein rundum verträglicher Vierbeiner also.

Nicht gern allein, aber sehr anhänglich

In seinem früheren Zuhause konnte Balou gemeinsam mit einem Zweithund problemlos alleine bleiben. Im Tierheim fällt ihm das jedoch schwer – das Alleinesein muss daher im neuen Zuhause behutsam wieder geübt werden. Sonst zeigt Balou seine Unzufriedenheit lautstark – was in einer dicht besiedelten Gegend schnell zum Problem werden könnte.

Ein Handicap, das ihn nicht bremst

Balou leidet unter mehreren Bandscheibenvorfällen und bekommt regelmäßig Medikamente. Sein Gang ist daher etwas wackelig, und beim Spazieren trägt er kleine Schühchen, um sich nicht zu verletzen. Längere Strecken legt er bequem im Buggy zurück – und blüht auf, sobald es in die Natur oder ans Wasser geht. In seichten Gewässern ist der kleine Franzose nämlich kaum zu bremsen!

Ein Zuhause mit Herz und Garten

Wegen seines Handicaps ist Balou nicht stubenrein, trägt aber brav Windeln und akzeptiert diese ohne Murren. Da er sich nicht gerne tragen lässt, sucht das Tierheim für ihn ein barrierefreies Zuhause, am besten am Stadtrand oder auf dem Land, wo er sich frei bewegen und frische Luft genießen kann. Ein Garten wäre das i-Tüpfelchen auf seinem neuen Glück.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).