Mit dem Frühling erwacht auch der Schlosspark Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, zu neuem Leben. Ab 28. März 2026 lädt Österreichs größter historischer Landschaftspark wieder zu Spaziergängen, Kultur und Naturerlebnissen ein. Die Franzensburg öffnet mit täglichen Führungen ihre Tore, während der Museumsshop im Innenhof Besucher willkommen heißt. Auch Fähre und Bootsverleih am Schlossteich starten in die neue Saison. Bis 1. November 2026 erwartet Gäste eine weitläufige Parklandschaft, die zum Erholen einlädt und zugleich mit zahlreichen Veranstaltungen und Führungen ein abwechslungsreiches Programm bietet.

Heuer warten sogar einige neue Highlights

Schlosspark Flohmarkt – Premiere im Mai

Erstmals findet im Schlosspark Laxenburg ein Flohmarkt statt: Am 10. Mai 2026 verwandelt sich der Bereich beim Parkhaupteingang von 9 bis 14:30 Uhr in einen Treffpunkt für Schatzsucher und private Verkäufer. Angeboten werden Second-Hand-Kleidung, Bücher, Spielwaren, Schmuck, Geschirr, Kunst, Antiquitäten und Kleinmöbel. Für das leibliche Wohl sorgt Kulhanek’s Foodtruck aus Laxenburg. Standplätze können vorab an der Parkhauptkassa gebucht werden; die Standgebühr beträgt 35 Euro inklusive Verkaufstisch. (Bei Schlechtwetter ist der 17. Mai 2026 als Ersatztermin vorgesehen.)

Neue historische Parkführungen

Dieses Jahr können Geschichtsinteressierte noch tiefer in die bewegte Vergangenheit des Schlossparks eintauchen: In neu konzipierten Parkführungen lernt man verschiedene historische Zusammenhänge rund um die Schlossanlage Laxenburgs kennen. Neben der klassischen Führung zur Entwicklung des Parks vom Jagdgebiet der Habsburger bis zum modernen Ausflugsziel, widmen sich vier zusätzliche Rundgänge spannenden Fragen:

Wie nahe kamen sich Adel und Volk im Schlosspark Laxenburg tatsächlich?

Wie gestaltete sich die Arbeit im Schlosspark einst und wie heute?

Welche drei Kaiserinnen prägten Laxenburg?

Faszination „Rittergau“: Warum baute Kaiser Franz im Schlosspark eine mittelalterliche Themenwelt?

Tickets sind online sowie an der Kassa des Haupteingangs zum Schlosspark erhältlich. Die Führungen finden an verschiedenen Tagen statt, unter anderem am 6. April, 16. Mai, 7. Juni, 6. September und 20. September. Weitere Termine sind im Veranstaltungskalender ersichtlich.

Kinderabenteuer Waldpädagogik

Beim Kinderabenteuer Waldpädagogik steht spielerisches Entdecken der Natur im Mittelpunkt. Kinder und Familien erfahren dabei Spannendes über Tiere, Pflanzen und ökologische Zusammenhänge im Park. Die Führungen finden an ausgewählten Terminen – etwa am 19. April, 17. Mai, 21. Juni, 20. September und 18. Oktober 2026 – statt.

Nach einer Pause kehren auch die beliebten Mondscheinführungen zurück. Sie stehen in der Tradition der um 1800 beliebten Nachtspaziergänge und bieten heuer ein neues Konzept: Die stimmungsvolle Tour führt auf den Hohen Turm der Franzensburg und beleuchtet, warum die Faszination für den Mond bereits vor über 200 Jahren die Gartenkunst prägte. Eine Nacht voller Geschichte und Romantik mit einem herrlichen Ausblick über den mondbeschienenen Schlosspark – am 31. Juli, 28. August und 25. September 2026.

Alle weiteren wichtigen Informationen zu den Parköffnungszeiten, Ticketpreisen und weiteren Veranstaltungen unter www.schloss-laxenburg.at