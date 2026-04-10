Jasmin Dobrovsky malt, was sie liebt – und genau das spiegelt sich in ihren Werken wider. Ihre Bilder strahlen Lebensfreude, Wärme und Offenheit aus und greifen Themen auf, die stark mit ihrem eigenen Leben verbunden sind: Natur, Literatur und die Vielfalt menschlicher Persönlichkeiten. Ein Großteil der neuen Ausstellung, die ab jetzt im HUMA ELEVEN zu sehen ist, besteht aus Porträts, häufig kombiniert mit floralen oder abstrakten Elementen. Besucher sind eingeladen, ihre eigenen Emotionen und Erinnerungen darin zu entdecken. Im HUMA ELEVEN präsentiert die Künstlerin außerdem erstmals eine Auswahl neuer Tiermotive, die ihre Arbeit um eine frische Facette erweitern.

Staunen während der Öffnungszeiten

Der Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart ließ es sich nicht nehmen die neue Ausstellung von Jasmin Dobrovsky persönlich zu eröffnen. Gewphnt prägnant bracht er seinen Eindruck der ausgestteltten Kunstwerke auf den Punkt: “Bunt”, war sein treffender Kommentar. Auch die weiteren Gäste reagierten begeistert auf die farbenprächtige und lebensfrohe Bildwelt der Künstlerin.

Nach ihrer Teilnahme an der Ausstellung „Simmering Art“ im Herbst 2024 präsentiert Dobrovsky nun ihre erste Solo-Ausstellung im Center. Der Standort im Erdgeschoß neben s.Oliver lädt ab sofort zur Entdeckungsreise in ihr künstlerisches Universum ein. „Jasmin Dobrovskys Werke bringen positive Energie zu uns ins Center und machen Kunst für alle frei zugänglich“, freut sich HUMA ELEVEN Center-Managerin Sabine Dreschkay über die erneute Zusammenarbeit.

Die Werke sind ab sofort während der Center-Öffnungszeiten kostenlos zugänglich.

Live-Painting-Sessions

Als besonderes Highlight können Interessierte der Künstlerin beim Malen über die Schulter schauen: Die Live-Painting-Sessions finden direkt auf der Ausstellungsfläche statt. Die Künstlerin wird an ausgewählten Tagen vor Ort malen und Einblicke in ihren kreativen Prozess geben.

Erster Termin: 2. Mai, 14 – 18 Uhr

Weitere Termine unter: www.jasmindobrovsky.com/events

Kunstmarkt im Kommen

Kunstinteressierte dürfen sich schon jetzt auf ein weiteres Highlight freuen: Am Samstag, 6. Juni lädt das HUMA ELEVEN zu einem Kunstmarkt mit regionalen Künstlern. Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot aus Kunst, Design und kreativen Arbeiten aus der Region. Die Anmeldung für teilnehmende Künstler startet demnächst – alle Infos werden in Kürze auf der HUMA ELEVEN Website veröffentlicht: www.huma-eleven.at