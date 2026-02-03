Welchen beruflichen Weg schlage ich ein – und wo finde ich die passende Lehrstelle? Zwei wichtige Fragen, die sich Jugendliche stellen müssen. Und deren Beantwortung den Teenagern sicher nicht leicht fällt. Es ist daher wichtig, dass die jungen Menschen mit diesen Zukunftsentscheidungen nicht alleine gelassen werden. Deshalb hat der Margaretner Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christoph Lipinski (SPÖ) die Lehrlings­messe ins Leben gerufen – in Zusammenarbeit mit den Vereinen T.I.W. und Sindbad. Lipinski betont:

Wir befinden uns in einer sehr angespannten ökonomischen Zeit. Diese Messe soll ein Beitrag für ein soziales Margareten und für echte Zukunftschancen junger Menschen sein.

Als offizieller Partner fungiert auch die WKO im Bezirk Margareten. Obfrau Maria Böhm erklärt:

Die Wirtschaft braucht Fachkräfte. Lehrlinge mit guter Ausbildung werden immer gesucht.

Berufliche Zukunft

Am 26. Februar wird das Hotel Ananas, von 9.30 bis 14 Uhr, zum Treffpunkt für junge Jobinteressierte. Die Jugendlichen können sich mit Recruiter:in­nen namhafter Unternehmen über potentielle Jobmöglichkeiten und Lehrstellen austauschen. Eine Win-win-Situation für beide Seiten: Die Teenager bekommen konkrete berufliche Perspektiven aufgezeigt und die Unternehmen eine direkte Möglichkeit der Nachwuchsgewinnung geboten.

Erstmals dabei ist diesmal auch der WAFF: Der Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfonds stellt spezielle Angebote der Stadt Wien für Jobsuchende und junge Erwachsene ab 18 Jahren vor und informiert über Förderungen, Qualifizierungsmaßnahmen und Unterstützungsangebote für den Einstieg ins Berufsleben.

Lehrlingsmesse

26. Februar, 9.30–14 Uhr

Hotel Ananas, 5., Rechte Wienzeile 93-95

Lebenslauf mitnehmen!