Das Angebot ist bunt und vielfältig wie der Bezirk, es reicht von Ausstellungen, Konzerten und Lesungen bis zum Grätzl-Song-Contest und zu Frauenspaziergängen. Alle Veranstaltungen im Rahmen der Bezirksfestwochen sind gratis.

Eigene Bezirkslieder

Wie die Lieder von Musikmacher Andre Blau, der seine Wienerlied-Texte extra auf den Bezirk umgeschrieben hat. Das Konzert “Angekommen” findet am 18. Mai ab 18:30 Uhr im Festsaal der Bezirksvorstehung in der Rosinagasse 4 statt. Auch Bezirkschef Dietmar Baurecht freut sich speziell auf das Konzert zu Beginn der Festwochen.

Gehsteig-Disco als Empfehlung

Eine WBB-Empfehlung ist die Gehsteig-Disco mit Oliver Hangl am 2. Juni von 19 bis 21 Uhr am Mariahilfer Gürtel. Hier wird man Musikliebhaber sehen, die mit Kopfhörern ihrer Lust nachgehen – ohne einen anderen Spaziergänger oder Anrainer zu stören. Ein schönes und beruhigendes Bild mit einer eigenen Stimmung.

Grätzl-Song-Contest

Am Freitag vor dem großen ESC-Finale in der Stadthalle steht auch der Bezirk im Song-Contest-Zeichen. Am 15. Mai von 14 bis 20 Uhr wird in der “Grätzlgalerie” am Kriemhildplatz der “Grätzlvision Song Contest” durchgeführt. Einfach vorbeikommen und das ESC-Feeling genießen – es gibt auch ein Song-Contest-Quiz.

Weitere Highlights der Bezirksfestwochen wie “FrauenLeben im Westen” (16.5.), Klassik-Festkonzert in der BV (19.5.), den Jazz- und Genusstag (Bezirkvorstehung, 20.5.) oder die Wasser-Ausstellung (Meiselstraße, 20. bis 25.5.) online unter Bezirksfestwochen RuFü