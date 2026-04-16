Von 10 bis 15 Uhr heißt es: Schläger in die Hand und los geht’s! Jede Stunde finden kostenlose Schnupper-Einheiten statt, bei denen erfahrene Trainer zeigen, wie der richtige Schwung gelingt. Besonders für Neulinge ein Highlight – denn der Moment, wenn der erste Ball sauber getroffen wird und in die Ferne fliegt, bleibt garantiert in Erinnerung.

Rabatte und Preise warten

Neben den ersten Versuchen auf der Driving Range dürfen sich Besucher auch über attraktive Angebote freuen. Exklusiv für Teilnehmer des „Let’s Golf Day“ gibt es Rabatt-Gutscheine für Platzreifekurse. Wer also Gefallen am Golfsport findet, kann direkt den nächsten Schritt planen.

Zusätzlich sorgen verschiedene Aktivitäten rund um den Golfsport für Unterhaltung – und mit etwas Glück warten dabei auch tolle Preise.

Jetzt anmelden und Platz sichern

Damit alles reibungslos abläuft, wird um eine Anmeldung gebeten. Interessierte können sich einfach per E-Mail an office@golflaab.at anmelden oder telefonisch unter 02239/4392 reservieren.

Weitere Informationen gibt es online unter www.golflaab.at.