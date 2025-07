Letzte Etappe: Endspurt an der Linken Wienzeile

Die Begrünungs-Offensive entlang der Linken Wienzeile geht in die letzte Runde. Zwischen Reinprechtsdorfer Brücke und Nevillebrücke wird entsiegelt, gepflanzt und gekühlt. Damit wird der Abschnitt klimafit gemacht und die Lebensqualität im 6. Bezirk weiter verbessert.

Gerade an heißen Tagen wie diesen ist jeder neue Baum ein Gewinn. Ab 1. Juli startet die fünfte und letzte Etappe der Begrünung entlang der Linken Wienzeile. Zwischen Reinprechtsdorfer Brücke und Nevillebrücke kommen 14 neue Säulenblasenbäume dazu. Außerdem entstehen artenreiche Beete mit Lavendel, Katzenminze und roten Tulpen. Die neuen Pflanzen sollen die Luft kühlen, das Klima verbessern und den Bereich schöner machen.

Mehr Grün, weniger Asphalt

Seit 2020 setzt Wien auf ein groß angelegtes Programm zur Entsiegelung und Begrünung. Allein entlang der Linken Wienzeile wurden bereits 43 Bäume und 22 Säulenblasenbäume gepflanzt. Auch die Wienflussmauer wurde mit Wildem Wein und Kletterpflanzen begrünt. Die aktuelle Etappe soll bis Ende September abgeschlossen sein. Während der Arbeiten wird der Verkehr im jeweiligen Baubereich für etwa zwei Wochen auf einen Fahrstreifen eingeschränkt, der Fußverkehr bleibt möglich.

Ein durchgehendes grünes Band

„Mein Ziel war es immer, entlang der Linken Wienzeile eine durchgängige Begrünung zu schaffen und das auf einer Länge von 1,2 Kilometern. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden“, sagt Julia Lessacher, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin von Mariahilf. Direkt angrenzend wird auch der Barbara-Prammer-Park umgestaltet, mit 14 neuen Bäumen und 600 Quadratmetern frischer Grünfläche. Am Naschmarkt entsteht außerdem eine 6.300 Quadratmeter große grüne Oase auf dem ehemaligen Parkplatz.

Rekord-Bilanz für ganz Wien

Wien hat in den vergangenen Jahren vieles geschafft: 344 Projekte wurden im Rahmen der „Raus aus dem Asphalt“-Offensive umgesetzt. Das bedeutet über 85.000 Quadratmeter neue grüne Flächen, mehr als 3.300 neue Bäume und fast 2.000 Quadratmeter an Wasserspielen. So wird die Stadt weiter fit für heiße Sommer gemacht.

Alle Projekte lassen sich online auf der interaktiven Wien-Karte entdecken: www.wienwirdwow.at