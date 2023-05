Miteinander ein buntes Straßenfest in Mariahilf feiern

„Andersrum ist nicht verkehrt!“ Nach diesem Motto wird im Bezirk gelebt und am 10. Juni auch miteinander bei einem bunten Straßenfest gefeiert.

Egal ob lesbisch, schwul, bi- oder transgendersexuell – niemand sollte aufgrund seiner sexuellen Orientierung ausgegrenzt werden. Das weiß man auch im Bezirk und setzt mit dem „Andersrum ist nicht verkehrt“-Straßenfest bereits zum 17. Mal ein starkes Zeichen, das alle Regenbogenfarben spielt. „Wien ist eine Stadt der Offenheit und des gegenseitigen Respekts, in der alle ihre Lebens- und Liebesmodelle frei wählen können“, freut sich Bezirksvorsteher Markus Rumelhart schon auf das Event am 10. Juni – und spricht sich damit für ein Miteinander und gegen Homo- und Transphobie aus. Gefeiert wird ab 14 Uhr in der Esterhazygasse.

Party-Highlights

Für ausgelassene Stimmung sorgt ein buntes Programm: Neben Pop und Hip Hop wird es eine Dragshow von Drago­lution geben, als Main-Act konnte man Aygyul gewinnen.