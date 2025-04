Liesing: Am Kellerberg wird es mit Schatten noch schöner

Das 7 Hektar große und naturnahe Erholungsgebiet Kellerberg Liesing – Siebenhirten bekommt jetzt auch eine Pergola, die an heißen Tagen Schatten spendet.

Bereits 2002/2003 entstand das Erholungsgebiet am Kellerberg in Liesing. Gemeinsam mit engagierten Wienern haben die Mitarbeiter des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien damals rund 24.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Auf dem Gelände befinden sich unter anderem Rad- und Fußwege, Spielbereiche, Liegewiesen und ausreichende Sitzmöglichkeiten. Jetzt kommt eine zusätzliche Attraktion.

Der neue aus Robinien-Holz gestaltete Pavillon spendet im Sommer Schatten und wird den naturnahen Charakter des Gebietes unterstreichen. Zusätzlich wird er mit Baumstämmen zum Abrasten möbliert. Angedacht ist auch eine Bepflanzung mit Rankpflanzen wie z. B. Wilder Wein.

„Der wunderschön gestaltete Pavillon wird das Erholungsgebiet aufwerten und den Erholungssuchenden Wienern als Unterstand dienen. Gerade an sehr heißen Tagen ist es wichtig sich auch in unseren Wiener Erholungsgebieten vor der Hitze bzw. Sonneneinstrahlung schützen zu können,“ so Klima- und Umweltstadtrat Jürgen Czernorszky.

„Die Mitarbeiter des Forstamts haben hier eine naturnahe Pergola entworfen, die sich gut in die Landschaft einfügt. Ich freue mich, dass ein würdiger Ersatz für den leider baufälligen, alten Pavillon gefunden werden konnte!“ betont Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Mitte Mai werden die Arbeiten beginnen und schon diesen Sommer wird die neue Pergola Schatten spenden.