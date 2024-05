Liesing: In der Fassfabrik wird aus Gras echte Kunst

In der Fassfabrik in der Lastenstraße 19 in Atzgersdorf tut sich wieder was und die Nachbarschaft ist herzlich eingeladen.

Der Graskünstler Thomas May arbeitet vom 28. Mai bis 2. Juni im Außenraum des Reallabors Fassfabrik, Lastenstraße 19 in Atzgersdorf, an zwei Skulpturen.

Am Samstag, dem 1. Juni besteht darüberhinaus von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit den Künstler zu treffen und ihm bei der Arbeit zuzuschauen. Mit Yulia Kartysh und Leonie Wildenberg kann man selber kleine Grasplaneten produzieren und diese mitnehmen. Zusammen mit der Medienkünstlerin Sabine Maier kann man Gras und andere Dinge, die eine Wiese bereit hält, zum Malen mit Licht verwenden. Die Ergebnisse werden überraschen, garantiert! Die Mitmachangebote eignen sich für Kinder, Erwachsene und Senioren. Fast vergessen – Rätsel zu lösen gibt es auch. Wer weiß beispielsweise wieviel der Oberfläche Europas Grasland ist?