Der Frühling ist die Jahreszeit, in der die Natur erwacht, die Temperaturen steigen und viele Menschen wieder Lust bekommen, sich an der frischen Luft zu bewegen. Nach den dunklen Monaten zieht es uns hinaus – und für viele gehört das Fahrrad fest dazu. Doch bevor man unbeschwert in die neue Radsaison startet, sollte man unbedingt sein Fahrrad gründlich überprüfen oder, besser noch, professionell checken lassen.

Ein Fahrrad-Frühjahrs-Check ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch eine Investition in die Lebensdauer des Fahrrads, in das eigene Wohlbefinden und in die Freude am Radfahren. Das weiß man auch in der Bezirksvorstehung Simmering und so lädt man gemeinsam mit dem ARBÖ am 10. April von 15 bis 17 Uhr zum einem solchen am Enkplatz vor der Kirche. “Einfach mit dem Fahrrad vorbei kommen und den gratis Fahrrad-Check für den Frühling bekommen”, lädt Bezirksvorsteher Thomas Steinhart alle Simmeringer Radler herzlich ein.

Sicherheit geht vor

Eine kleine Unachtsamkeit kann schnell gefährlich werden: Wenn die Bremsen nicht richtig greifen, die Kette springt oder das Licht ausfällt, kann das im Straßenverkehr fatale Folgen haben. Ein professioneller Frühjahrs-Check sorgt dafür, dass alle sicherheitsrelevanten Bauteile – Bremsen, Reifen, Lichtanlage, Kette, Schaltung und Rahmen – gründlich kontrolliert werden. Beim ARBÖ-Radcheck wird das Fahrrad daher auf Verkehrssicherheit geprüft, um es fit für die Saison zu machen. Dabei werden Bremsen, Reifen (Luftdruck, Profil), Lichtanlage, Schaltung und Schraubverbindungen überprüft.

Übrigens: Der Frühling ist der ideale Zeitpunkt, um das Fahrrad fit für die kommende Saison zu machen. Egal ob man es für den Arbeitsweg, den Wochenendausflug oder sportliche Ziele nutzt: Mit einem Check im März oder April kann man sicher sein, dass man im Sommer keine unangenehmen Überraschungen erlebt.