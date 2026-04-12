Ob Familienbrunch, Treffen mit Freund:innen oder ein entspannter Sundowner unter der Woche – der Trend geht klar in Richtung bewusster Konsum. Genau hier setzt Lillet Blanc 0% an. Laut Hersteller richtet sich das neue Produkt an all jene, die flexibel bleiben möchten, ohne auf den typischen Aperitif-Moment zu verzichten.

„Alkoholfreie Alternativen sind längst mehr als ein Trend – sie sind ein fixer Bestandteil moderner Genusskultur“, heißt es seitens des Unternehmens. Geschmack und Atmosphäre sollen dabei keineswegs zu kurz kommen.

Frisch, fruchtig und zeitgemäß

Der alkoholfreie Aperitif basiert auf entalkoholisierten französischen Weinen, kombiniert mit fruchtigen Infusionen und einer feinen Zitrusnote. Das Ergebnis: ein leichter, spritziger Drink, der sich bewusst nicht als Ersatz, sondern als eigenständige Alternative versteht.

Auch optisch setzt man neue Akzente. Ein markanter blauer Flaschendeckel und ein modern gestaltetes Etikett sorgen für frischen Wind im Regal, während die bekannte Eleganz der Marke erhalten bleibt.

Rezepttipp: Lillet Berry 0%

Wer den neuen Aperitif gleich ausprobieren möchte, kann ihn ganz einfach als fruchtigen Longdrink genießen:

1 Teil Lillet Blanc 0%

2 Teile Wildberry Tonic

Ein Glas mit Eiswürfeln füllen, Lillet eingießen und mit Wildberry Tonic aufgießen. Mit Erdbeeren und Himbeeren garnieren – fertig ist der alkoholfreie Frühlingsdrink.

Ab Ende April im Handel

Der neue Lillet Blanc 0% ist ab Ende April im gut sortierten Lebensmittelhandel erhältlich und wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 17,99 Euro angeboten. Damit dürfte er rechtzeitig zum Start in die Freiluftsaison viele Wiener:innen bei ihren geselligen Momenten begleiten.