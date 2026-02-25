Der HolidayCheck Award ist ein reiner Publikumspreis. Grundlage sind ausschließlich geprüfte und authentische Bewertungen von Reisenden. Insgesamt wurden heuer 717 Hotels aus 36 Ländern ausgezeichnet. 173 davon erhielten den „Gold Award“ – eine Ehrung, die nur Betriebe bekommen, die mindestens fünf Jahre in Folge prämiert wurden. In Österreich gingen 78 Awards an Top-Hotels, lediglich elf davon in Gold.

Für das Hotel & Spa Linsberg Asia bedeutet die sechste Gold-Auszeichnung in Serie einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte – und eine klare Bestätigung des eingeschlagenen Qualitätskurses.

„Großer Stolz auf unser Team“

„Die Anerkennung unserer Gäste macht uns unheimlich stolz. Sie zeigt, dass sich unser Einsatz Tag für Tag auszahlt und unsere Qualität auf konstant hohem Niveau wahrgenommen wird.“

…betont Geschäftsführer Stefan Nowatschka, MA. Die Auszeichnung sei Ansporn und Bestätigung zugleich – vor allem für das gesamte Team, das mit viel Herzblut Gastgeber sei.

Auch Geschäftsführer DI Robert Mahrhauser unterstreicht die Bedeutung der persönlichen Note:

„Gerade in Zeiten, in denen die gesamte Customer Journey zunehmend digital stattfindet, zählt für uns vor allem der persönliche Moment – sowohl im Hotel als auch in der Therme. Individualität und herzliche Gastfreundschaft stehen im Mittelpunkt.“

Qualität, die Gäste überzeugt

Mehr als 892.000 geprüfte Bewertungen flossen in die aktuelle Prämierung ein. Besonders hervorgehoben wurden von den Gästen die hohe Servicequalität, die haubengekrönte Fusionsküche, das vielfältige Thermenangebot sowie die besondere Atmosphäre des Adults-Only-Resorts.

Mit 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 19 Nationen steht das Team für gelebte Gastgeberkultur, Ruhe und bewusste Entschleunigung. Der hohe Stammgastanteil spricht dabei für sich.

Leitbetrieb der Region

Die sechste Gold-Auszeichnung in Folge unterstreicht die Rolle des Resorts Linsberg Asia als touristischer Leitbetrieb in der Region. Gleichzeitig stärkt sie die Positionierung als Qualitäts- und Arbeitgebermarke in Niederösterreich.