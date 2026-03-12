Der Wiener Schriftsteller Christian Klinger entdeckte seine Faszination für Triest erst vergleichsweise spät. Umso intensiver tauchte er in die Geschichte der Hafenstadt ein, die über Jahrhunderte ein wichtiger Teil der Habsburgermonarchie war.

Aus dieser Leidenschaft entstanden in den vergangenen Jahren mehrere Romane, die die Atmosphäre Triests auf unterschiedliche Weise einfangen und historische Hintergründe mit spannenden Geschichten verbinden.

Zu seinen Triest-Romanen zählen:

Die Liebenden von der Piazza Oberdan (2020)

Ein Giro in Triest (2022)

Die Geister von Triest (2023)

Eine Corsa in Triest (2024)

Giovanni, du stinkst. Tod am See – Sinovats ermittelt (2026)

Geschichten, Geschichte und persönliche Einblicke

Bei der Lesung präsentiert Klinger ausgewählte Passagen aus seinen Büchern und erzählt zugleich von den Hintergründen ihrer Entstehung. Dabei gibt er Einblicke in seine Recherche zur bewegten Geschichte der Stadt und berichtet von seiner wachsenden Begeisterung für Triest.

Die Besucher erwartet ein atmosphärischer Abend zwischen Wien und der Adria – voller literarischer Eindrücke, historischer Anekdoten und spannender Geschichten aus einer Stadt, die Wien über Jahrhunderte geprägt hat.

Ein Streifzug durch das imperiale Triest

Donnerstag, 16. April 2026, ab 18 Uhr

Buchhandlung Eckart

Josefstädter Straße 34, 1080 Wien

Eintritt: frei, keine Anmeldung erforderlich