Ob erste Verliebtheit, jahrzehntelange Partnerschaft oder späte Romanzen: Zahlreiche literarisch begeisterte Menschen ab 60+ haben ihre persönlichen Erfahrungen und Gedanken zu Papier gebracht. Entstanden sind berührende, poetische und mitunter humorvolle Texte, die eines deutlich machen – Liebe ist zeitlos.

Seit Jahrhunderten inspiriert das Thema die Weltliteratur. Doch die Beiträge der Wiener Senior*innen beweisen, dass es noch immer neue Perspektiven gibt. Besonders charmant: Viele Texte greifen auch den Alltag in den Häusern selbst auf und zeichnen liebevolle Momentaufnahmen des Zusammenlebens.

Feierliche Preisverleihung in Wieden

Den Höhepunkt bildete die Preisverleihung im Haus Wieden. Für einen besonderen Rahmen sorgten die Schauspieler*innen Susi Stach und Karl Fischer, die ausgewählte Texte eindrucksvoll vortrugen.

Gleich zwei Autorinnen durften sich über den ersten Platz freuen: Traude Veran und Karin Leroch überzeugten die Jury mit ihren eindringlichen Werken. Während Veran mit ihrem Gedicht über ein langes gemeinsames Leben berührte, setzte sich Leroch in ihrer Kurzgeschichte sensibel mit Trauer und Erinnerung auseinander.

Kreativität kennt keine Altersgrenzen

Für die Jury war schnell klar: Die literarische Qualität der Einreichungen war beeindruckend. Die Texte reichten von heiter bis nachdenklich und spiegelten die gesamte Bandbreite menschlicher Gefühle wider.

Auch Geschäftsführer Christian Hennefeind zeigte sich begeistert: Der Wettbewerb mache vor allem eines sichtbar – das enorme kreative Potenzial der Wiener Senior*innen.

Initiative aus dem Haus heraus

Entstanden ist der Literatur-Contest aus einer Initiative des Hauses Wieden selbst. Bewohner*innen und Team – allen voran die Psychologin und Schriftstellerin Traude Veran – haben das Projekt ins Leben gerufen.

Die Begeisterung ist seither ungebrochen: „Die Kreativität unserer Bewohner*innen fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue“, betont Direktor Armin Cehic.

Lesungen am Österreichischen Vorlesetag

Wer die Siegertexte live erleben möchte, hat dazu bereits am 26. März 2026 Gelegenheit: Beim Österreichischen Vorlesetag werden die prämierten Werke an mehreren Standorten präsentiert.

Neben Susi Stach lesen unter anderem Marie-Theres Arnbom sowie Daniel Landau aus den Texten.

Zum Nachlesen und Nachfühlen

Alle ausgezeichneten Beiträge erscheinen zudem in einer Sonderausgabe der Senior*innenzeitung „TRARA“. Ab Mitte April sind die Texte auch online verfügbar.