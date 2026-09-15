Live-Übertragung einer Herz-Operation im Museum

Die Klinik Floridsdorf gewährt am 22.September einen einzigartigen Einblick in eine Herzklappen-Operation: Ab 13 Uhr im Festsaal des Technischen Museums.

Wiener Gesundheitsverbund überträgt Live

Am 22. September können Besucherinnen und Besucher im Technischen Museum Wien eine Herzklappenoperation live mitverfolgen. Ab 13 Uhr überträgt der Wiener Gesundheitsverbund den Eingriff aus der Klinik Floridsdorf direkt in den Festsaal des Museums. Und: für Jugendliche zwischen 13 und 19 Uhr ist der Eintritt gratis!

Eine einzigartige Chance für alle Medizin-Interessierten: Primarius Martin Grabenwöger und sein interdisziplinäres Team führen den Eingriff durch, während die wesentlichen Schritte für das Publikum verständlich erklärt werden.

„Notwendige herzchirurgische Eingriffe verbessern die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten erheblich. Wir möchten transparente Einblicke in moderne Herzchirurgie liefern und dadurch Ängste abbauen“.

…so Grabenwöger, Vorstand der Herz- und Gefäßchirurgie der Klinik Floridsdorf.

Ein Tag im Zeichen der Herzgesundheit

Vor der Übertragung der Live-Operation gibt es Kurzvorträge, beispielsweise zu Ernährung und mentaler Gesundheit rund ums Herz. Von 10 bis 17.30 Uhr können Besucherinnen und Besucher in der interaktiven Herz-Gesundheitsstraße im Technischen Museum Wissenswertes über Vorsorge und Bewegung sowie aktuelle medizinische Entwicklungen erfahren. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Ultraschall-Untersuchung der Halsschlagader durchführen zu lassen.