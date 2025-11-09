Entworfen wurde die Serie vom international gefeierten Designerduo Boaz Cohen und Sayaka Yamamoto (BCXSY), das avantgardistische Formen mit Wiener Handwerkskunst zu leuchtenden Kunstobjekten vereint.

Als Inspirationsquelle diente der legendäre Lobmeyr-Luster der Metropolitan Opera in New York, der seit 1966 Besucherinnen und Besucher in Staunen versetzt. Ganz im Sinne dieser ikonischen Leuchte bringt Ground Control ein Stück Sternenstaub in den Wohnraum. Die fünf Modelle der Serie sind nach echten Sternbildern benannt – eine Hommage an die 88 Konstellationen des modernen Himmelsatlas.

Funkelnde Mini-Galaxien für Zuhause

Jede Leuchte ist ein kleines Universum für sich: fein geschliffene Kristalle, deren Reflexionen faszinierende Lichtspiele erzeugen, kombiniert mit innovativer Lichttechnik, die gezielt blendfreies, nach unten gerichtetes Licht spendet. Das Ergebnis: eine harmonische Balance aus Funktion und Magie.

Ob auf dem Tisch, am Boden oder im Garten – die Ground Control-Leuchten schaffen stimmungsvolle Momente und verwandeln alltägliche Räume in kleine Galaxien.

Edles Design trifft smarte Technik

Gefertigt aus gebürstetem Messing in French Gold, überzeugen die Leuchten nicht nur optisch, sondern auch technisch: Drei Dimmstufen ermöglichen individuelle Lichtintensität, und der wiederaufladbare Akku leuchtet bis zu 30 Stunden im Energiesparmodus. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich die mobile Leuchte über das Horizon-Ladegerät in eine stationäre Lichtquelle verwandeln – ideal für Innen- und Außenbereiche.

Wiener Handwerk mit internationalem Glanz

Ihr glanzvolles Debüt feierte Ground Control 2025 bei der Milan Design Week in der renommierten Galleria Rossana Orlandi – ein weiterer Beweis dafür, dass Wiener Design weltweit leuchtet.

Technische Details