Logistikzentrum, Sportplatz oder Drei-Stern-Hotel?

Für hitzige Diskussionen in der kalten Jahreszeit ist in Penzing derzeit gesorgt: Denn die Pläne für ein Logistikzentrum in der Wientalstraße 45 lassen die Wogen hochgehen. Während die einen hier nur ein unansehnliches Fleckerl sehen, welches das Tor zur Westautobahn darstellt, ist für die anderen hier der Beginn des Lainzer Tiergartens zu verorten.

Anbindung

(C) Stefan Burghart: Eine Tankstelle am Areal ist nurmehr eine Baustelle.

Das Gastro-Großunternehmen Transgourmet möchte hier, wo sich derzeit noch eine Tankstelle und das „Lenas West Hotel“ befinden, ein Logistikzentrum errichten. Der Konzern verspricht 250 neue Arbeitsplätze für die Region. Denn die direkte Anbindung gibt viel für das Unternehmen her. Gegner des Vorhabens sehen hier künftig lieber ein Sportzentrum oder Wohnungen. Und das trotz mangelnder öffentlicher Anbindung und direkt an der Autobahn.

Bezirksparlament dagegen

Die Flächenwidmungspläne lagen vergangenen Mittwoch zur Abstimmung im Penzinger Bezirksparlament vor. Der Bezirk stellte sich mehrheitlich gegen die Pläne. Ändern wird sich daran bisher recht wenig, denn die Entscheidung trifft der Gemeinderat. Dieser wird das Thema im ersten Halbjahr 2023 behandeln.